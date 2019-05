ExpoRose fait de la place à Consuelo de Saint-Exupéry Ulysse, version 100° C Théâtre, enchante la villa

Qu’on en sache autant sur le Petit Prince et son auteur et si peu sur la muse et l’épouse d’Antoine de Saint-Exupéry était d’autant plus étonnant à Grasse, que Consuelo de Saint-Exupéry y est décédée voilà 40 ans (le 28 mai 1979). ExpoRose offrait un très bel écrin à cet anniversaire. Plusieurs événements ont jalonné cette 49e édition : la plantation du rosier mauve Saint-Exupéry, obtenté par Georges Delbard, jeudi à la villa Saint-Hilaire ou encore la très émouvante conférence donnée par le maire Jérôme Viaud, samedi.

Pendant les trois journées ensoleillées qu’a duré la manifestation, l’association Chemin dessens d’Isabelle Chemin, peintre qui propose aussi des balades en joëlette pour les personnes à mobilité réduite, avait entièrement redécoré le kiosque à musique sur le thème de la vie de Consuelo. « Une installation artistique évocatrice des voyages de la peintre, sculptrice, amie de Picasso, Dali, Ernst... qui passait sa vie entre l’Europe et sa terre natale d’Amérique centrale. Et qui a inspiré son mari. On la retrouve dans la rose et la dame asthmatique. Consuelo est morte à Grasse d’une crise d’asthme », résume Isabelle Chemin qui tout au long de l’année a travaillé avec ses divers publics : collégiens des Jasmins, enfants du centre Harjès, adultes handicapés de l’Arche et de l’AFPJR... sur la correspondance et la vie de Consuelo de Saint-Exupéry. « Sans parler de mon voyage au Cap-Vert, étape de l’aéropostale que dirigeait Saint-Exupéry. J’y ai travaillé sur la correspondance de Consuelo avec des écoliers qui ont échangé des lettres avec les enfants de Grasse », note encore Isabelle Chemin.

À l’arrivée, une installation avec une ancre de marine en carton plus vraie que nature, une rose et le visage de Consuelo lisant Le Petit Prince, huit immenses roses en papier journal (160 Nice-Matin !) de 3 m d’envergure, réalisées aussi avec deux autres membres de Chemin dessens, Giselle et Gilbert Rolando. Et toujours sur le kiosque, un espace où les enfants ont dessiné comme des fous une fleur en hommage à l’artiste. Y ajoutant parfois un poème, une phrase... .

De cette installation éphémère, il restera les roses qui seront visibles au jardin du Mip, à Mouans, jusqu’à fin juin. Mais aussi le 6 juin, au parc Phénix à Nice à l’occasion de la manifestation sur le handicap et l’enfance malade : « Regarddons ». Allez donc voir si la rose...

Ulysse a inspiré Anne-Laure Janody, metteuse en scène, qui a revisité la pièce de Jean-Michel Ribes, L’Odyssée pour une tasse de thé. Forcément, le voyage d’île en île du héros d’Homère ne pouvait qu’entrer parfaitement dans la thématique de cette édition d’ExpoRose : couleurs des îles, parfums exotiques. Les vingt-quatre comédiens, âgés de 16 à 75 ans, ont enchanté leur public par deux fois, samedi puis dimanche. Un théâtre une fois de plus installé en plein air selon une recette qui plaît autant aux spectateurs qu’au directeur de cette compagnie pleine d’entrain. Cette fois c’est donc dans le jardin ensoleillée, à deux encablures du jardin éphémère « Jardin d’Ulysse », que la troupe d’Eric Monvoisin s’est mise en quatre pour conter les aventures d’un Ulysse plus proche du zéro que du héro... Mais nous, on lui met 20/20 !