C’est un fait marquant de la saison et surtout un énorme exploit réalisé par les Roquebrunoises. Pour ne pas minimiser la victoire des rouge et jaune face à Carqueiranne, leader avant la rencontre et qui ne comptait que deux défaites, il faut se souvenir que RCM basket avait littéralement explosé au match aller avec une raclée subie en novembre sur le parquet varois (81-30). Un sursaut d’orgueil, des progrès collectifs et une envie de montrer aux Varoises que le match aller fut un accident : tous ces ingrédients réunis ont permis à l’équipe de Jean-François Weber d’aller chercher cette victoire. Un 7e succès cette saison qui vaut très cher pour le maintien. « Les filles ont mis un cœur énorme, notre capitaine lors du discours d’avant-match a rappelé qu’il ne fallait avoir peur de personne ! On a défendu à 200 % et le travail collectif de la semaine a payé », livrait l’entraîneur de l’équipe fanion au terme de cette rencontre. Au-delà de la grosse performance, RCM basket a quasiment assuré son maintien en Nationale 3 à quatre journées de la fin du championnat. Un dernier succès devrait logiquement assurer sa place à RMC basket l’an prochain à ce niveau.