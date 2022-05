EXCLUSIF. La princesse Charlène de Monaco sort de son silence et répond aux rumeurs

De là quelques jours plus tard, elle est à nouveau prise en charge médicalement hors du pays, "pour une fatigue pas seulement physique, qui ne peut se traiter que par une période de repos et par un suivi", annonce alors le souverain.

Il y a un an, quasiment jour pour jour, le Palais princier faisait savoir que la princesse Charlène ne pourrait pas assister au Grand Prix, victime d’une lourde infection ORL qui l’empêchait de voyager et la contraignait à demeurer en Afrique du Sud où elle s’était rendue quelques jours plus tôt en déplacement. La situation durera huit longs mois au cours desquels l’épouse du souverain est opérée à deux reprises sous anesthésie générale avant d’obtenir le feu vert de ses médecins pour regagner la Principauté en novembre.

Pas à pas, événement après événement. Pour reprendre le pli, tout doucement, des obligations du titre et du rang dans la vie de la Principauté, après des mois de maux qui l’ont éloignée des objectifs des photographes, de la vie publique et de sa famille.

Avez-vous un message pour la population monégasque qui est heureuse de retrouver sa Princesse? Je suis très heureuse d’être de retour chez moi à Monaco et auprès de ma famille. J’ai reçu tellement de messages positifs et chaleureux quand j’étais loin de Monaco et je les remercie pour leur soutien.

Le prince Albert II, votre époux, plusieurs fois s’est élevé contre ces rumeurs… Albert m’a énormément soutenu, nous avons discuté ensemble de ces articles malveillants et il a tout fait pour me protéger et protéger nos enfants.

La période que vous traversez a donné lieu à beaucoup de rumeurs. Comment les avez-vous ressenties? Vous voulez parler des rumeurs de divorce ou de ma nouvelle demeure en Suisse… Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple. Comme tout un chacun, nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions, des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée.

Vous avez repris vos activités publiques depuis plusieurs semaines, comment vous sentez-vous? Quel est votre état d’esprit après cette longue période? À mon retour en Principauté, j’ai concentré toute mon énergie sur mes enfants, mon mari et ma santé car ils sont ma priorité. Mon état de santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd’hui je me sens plus sereine.

Rentrée à la mi-mars au Palais princier après ce traitement, la princesse se dit encore "fragile" et reste discrète sur ces moments de vie qu’elle qualifie de "si douloureux", et veut voir de l’avant. Dans le viseur, le week-end de Grand Prix en Principauté où la famille Grimaldi sera de tous les temps forts. Une manière d’afficher, aussi, que la vie reprend le dessus.

Vous êtes venue à la Fashion Week avec la princesse Gabriella, qui semble avoir un goût bien arrêté pour la mode et les vêtements. Est-ce que vous échangez entre mère et fille dans ce domaine?

Gabriella, comme toutes les petites filles de son âge aime les robes de princesses, se coiffer et même essayer mes rouges à lèvres. Gabriella a un style qui lui est propre et j’aime encourager cette individualité.

Cette sortie mode mère/fille pour les Monte-Carlo Fashion Awards m’a ravie et pour la première fois nous sommes montées sur scène ensemble. Elle n’était pas du tout nerveuse, plutôt amusée et elle aurait même pu faire le show sur scène!

On a coutume de dire que la semaine du Grand Prix est la plus folle de l’année en Principauté. Comment allez-vous la vivre?

Oui, le Grand-prix est un des évènements les plus importants de l’année. C’est un week-end particulier, avec une effervescence particulière.

Je suis très heureuse de vivre ces moments en famille et cette année Jacques fera, pour la première fois, le tour d’honneur avec son papa et c’est pour nous une grande fierté.