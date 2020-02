L’association Évasion 4 x 4 du Mentonnais s’est réunie dernièrement dans le restaurant de l’ancienne gare du tram de la ligne du pont Charles-Albert à Gilette appelé « arrêt du Vescous » sur la commune de Toudon. Les 15 équipages se sont retrouvés dans une ambiance conviviale autour d’une table avec des mets niçois délicieux et un magicien pour animer le repas. Ceci pour deux raisons essentielles : d’une part, pour célébrer l’anniversaire du club, 30 ans qu’ils arpentent les plus belles pistes de la région et aussi pour l’assemblée générale, avec la présentation du nouveau calendrier des sorties 2020.