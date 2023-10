Défis vertueux, exposition sur Rainier III, club house...: les confidences de Bernard d’Alessandri, directeur du Yacht-club de Monaco

En 70 ans, le Yacht-club de Monaco a su s’imposer comme un acteur incontournable du développement du yachting, faisant rayonner, au passage, la destination Monaco à l’international.

Fidèle à l’ambition du prince Rainier III lors de la création du club en 1953. Présidé depuis 1984 par le prince Albert II, le club a amorcé une prise de conscience environnementale ces dernières années.

Au travers de sa démarche "Monaco, Capital of advanced yachting", le club entend contribuer activement au développement d’un yachting durable en jouant un rôle de "plateforme de réflexion", assure Bernard d’Alessandri, secrétaire et directeur général du Yacht-club de Monaco. Entretien.

Quelle place tient aujourd’hui le Yacht-club de Monaco dans la vie monégasque?

Il a gardé ses deux missions principales qui sont, d’abord, d’être un club au sens littéral du terme avec des membres et des activités pour eux. C’est écrit dans nos statuts depuis 1953. Mais aussi de servir les intérêts et de faire la promotion de la destination Monaco à travers le domaine du yachting. On est très conservateurs quelque part.

L’ambition du prince Rainier III, de faire de ce club un trait d’union entre les gens qui aiment la mer, est donc atteinte?

J’espère que oui. Il est clair qu’on s’y emploie. Évidemment, on peut toujours mieux faire mais il me semble que toute l’équipe du club est motivée dans ce sens-là. On a quelques résultats sportifs non négligeables avec des membres qui obtiennent des titres de champions du monde, on organise des manifestations internationales. Je crois qu’on joue un rôle tout à fait représentatif dans le yachting de la Méditerranée.

Justement, comment le Yacht-club de Monaco rayonne à l’international?

La transmission fait partie des valeurs du Yacht-club. Cela suppose d’éduquer les jeunes générations à faire de la voile et du yachting donc on a des équipes de compétition qui vont un peu partout dans le monde remplir cette mission. On peut aussi compter sur notre vaisseau amiral, le Tuiga, qui est un peu le flagship du Yacht-club de Monaco et de Monaco. C’est un vaisseau ambassadeur depuis plus de 25 ans maintenant. On a des bateaux qui courent dans des courses autour du monde. Je pense notamment à Malizia. Enfin, on a pris un engagement d’être une plateforme de réflexion pour essayer de présenter des solutions de décarbonation du yachting qui, comme tout, doit s’adapter pour être le moins pénalisant possible pour la planète.

En quoi cette action est-elle concrète?

Elle l’est au travers de plusieurs actions, qui suivent pleinement les recommandations de notre souverain, le prince Albert II, qui est aussi notre président. Cela se traduit par l’organisation de divers événements, à commencer par le Monaco Energy Boat Challenge qui a lieu depuis 11 ans et rassemble des universités et écoles d’ingénieurs qui travaillent sur les questions de mobilité et de durabilité. On est très fiers de ce rendez-vous qui a vu des technologies nouvelles mises en pratique pour la première fois ici, comme un laboratoire. On co-organise également les manifestations Smart marina et Smart yacht. Lesquelles permettent une concentration deux fois par an de start-ups et d’entreprises établies qui proposent des solutions pour que le yachting perdure tout en ayant le moins d’impact possible sur la planète. L’intérêt de cet événement c’est de réunir tout l’écosystème pour être un accélérateur de rencontres. Certaines des solutions qui ont été présentées sont appliquées aujourd’hui.

Parce qu’il faut se rendre à l’évidence, un bateau yacht polluera toujours…

Le grand enjeu de la décarbonation c’est de savoir où on met le curseur. Notre engagement, c’est de se servir de notre visibilité pour partager différentes solutions qui, j’en suis sûr, permettront d’améliorer l’impact climatique. On est souvent attaqué parce que le yachting pollue. En ce sens, et à la demande de nos membres, on a cherché à savoir quelle était vraiment cette pollution. La mobilité dans le monde représente 4% de la pollution globale et on pense que les yachts c’est moins de 0.4% de ces 4%. Ce n’est pas beaucoup mais c’est encore trop, c’est évident. Pour cela on a créé un index, qui s’appelle le Sea index, qui permet de mesurer l’impact d’un yacht en quelques secondes. On a par ailleurs fait l’acquisition de six bateaux électriques, utilisés pour dispenser les cours de voile pour les scolaires. Et on veut faire de ce bâtiment du Yacht-club et de la marina qui est là, un démonstrateur de ce que la technique permet de faire pour être le moins pénalisant possible.

L’année prochaine marquera les 10 ans de la création de ce nouveau club house. Qu’est-ce que ce bâtiment a apporté de plus?

De la visibilité d’abord en positionnant le Yacht-club comme un lieu de vie. On commence le matin avec des cours de gymnastique à 8h pour les familles, ensuite il y a des cours de voile, des déjeuners, des conférences… Il y a de la vie toute la journée, toute la semaine. C’était un enjeu pour nous et je crois que de ce côté-là, on a réussi.

Comment conserve-t-on, au milieu des défis auxquels il faut s’adapter et parfois anticiper, l’esprit de fraternité qui anime le club au fil des décennies?

Il arrive assez souvent dans le club que soient présentes trois générations d’une même famille. C’est là qu’on se dit qu’on est un vrai club. On a réussi à sensibiliser les grands-parents, les parents et les enfants aujourd’hui. C’est un signe très encourageant pour nous. L’esprit du club, c’est partager une passion, bien évidemment, mais c’est aussi une entité où on amène une contribution que ce soit du bénévolat, des résultats, des échanges, de la vie sociale. On l’a vu avec la Classic Week en septembre où de nombreux membres s’investissent bénévolement dans l’organisation.

C’est au prince Rainier III que l’on doit l’esprit du Yacht-club de Monaco. À l’occasion des 70 ans du club et des célébrations des 100 ans de sa naissance, vous lui rendez hommage à travers une exposition…

On a fait plusieurs expositions depuis le mois de mai. Le Prince était quelqu’un de très attaché à la mer. C’était un aventurier, en quelque sorte, puisqu’il a fait des croisières en Afrique au moment où on n’y allait pas beaucoup et où ce n’était pas facile. Pour l’exposition actuelle, on s’est borné à présenter le prince Rainier et son lien avec la mer, sa passion pour les bateaux. Car il était passionné de yacht. Que ce soit le prince Albert II, la princesse Caroline ou la princesse Stéphanie, ils ont tous des souvenirs de bateau puisque la famille partait chaque année en bateau. Récemment, on a fait visiter à la princesse Stéphanie un des bateaux qui a appartenu au prince Rainier. Elle se rappelait très bien des scènes qu’elle avait vécues dessus.