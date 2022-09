Etranglée par une facture d'électricité qui triple, la société azuréenne Maxi Bazar "se met en mode survie"

Les montants parlent d’eux-mêmes: en avril 2020, Maxi Bazar a signé un contrat de 30 mois avec Électricité de Provence pour fournir la totalité du parc de magasins. Coût: 52,35€/MWh.

Aujourd’hui, le contrat arrivant à échéance en décembre, Maxi Bazar a lancé un appel d’offres auprès de plusieurs fournisseurs d’énergie. La meilleure offre est encore celle d’Electricité de Provence, mais à 461,55€ /MWh. Presque 9 fois plus chère.

"L’impact de cette hausse sur la facture d’électricité de Maxi Bazar serait de 3,86 M€. Si j’évoque les autres offres: 4,9 M€ ou 10,25 M€", commente Jean-Marie Pomarès, P.-D.G.

La faute à quoi? La guerre en Ukraine a, certes, eu des conséquences sur le plan économique avec une augmentation du coût de la vie.

La stratégie de la France planifiant la baisse drastique de la part du nucléaire dans la production de l’électricité, la fermeture de deux réacteurs et la maintenance simultanée de plusieurs autres sites de production, engendrent, on le voit, une hausse historique du prix du mégawattheure. "Mais cette envolée des tarifs ne doit pas mettre en danger la pérennité de nos entreprises. Et comme toujours, je constate qu’on aide les toutes petites et les très grandes, mais on oublie les ETI: Entreprises de taille intermédiaire. Celles du milieu, comme les citoyens du milieu d’ailleurs…"

Le contrat doit être signé le 30 octobre. Si Maxi Bazar est contraint d’en accepter les montants, les conséquences sur la société seront immédiates. "On arrêtera son développement. Tous les projets de création seront annulés. On se mettra en mode survie."