"Etat de guerre", "des Indiens chez moi", "le curé moqué"... Ils étaient présents au Woodstock de Biot il y a 50 ans, ils racontent

Christophe Zilveli, habitait dans le village de Biot. "J’avais 12 ans à l’époque. Avec mes parents et la famille, nous sommes montés au concert. Nous n’avions pas d’argent, alors nous nous sommes glissés sous les grillages."

Et là, révélation: "Je me souviens lorsque Joan Baez a fait gratter des allumettes et allumer les briquets pour soutenir son ami emprisonné aux Etats-Unis. Dans le village, au petit matin, les cantonniers décrassaient les hippies avec leurs lances."