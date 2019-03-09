Etape princière pour le documentaire du Grand Prix Diffusion sur TF1 le week-end du GP

Elle est la star de la séquence d’ouverture. Une authentique Bugatti de 1929 ayant couru le premier Grand Prix de Monaco fait le tour de la Principauté. Pas d’elle-même - le poids des années l’en empêche - mais logée sur la plateforme d’un camion pour cette parade inédite avec un mystérieux coffre pour copilote. Après avoir gravi l’avenue de la Quarantaine, l’attelage fait son entrée au Palais princier. Accueilli par le prince Albert II
himself, qui se…
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