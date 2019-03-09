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      La directrice du CHPG a été choisie par l’association comme femme de l’année 2019. (DR)

      Benoite de Sevelinges reçoit le prix des Femmes Leaders Monaco
      A Monaco aussi, les Français en ont marre de payer des impôts, et ils s’étaient déplacés pour le dire.

      Les Français de Monaco font leur grand débat
      Soins des mains avec des produits bio faits maison.

      Une Journée des femmes mémorable !
      L’égalité femme-homme semble être devenue une cause primordiale pour les autorités monégasques. Un dossier à suivre de près.

      Monaco, future référence de l’égalité femme-homme ?

      Etape princière pour le documentaire du Grand Prix Diffusion sur TF1 le week-end du GP

      PAR CEDRIC VERANY Mis à jour le 09/03/2019 à 05:28 Publié le 09/03/2019 à 05:28
      Mis à jour le 09/03/2019 à 05:28 Publié le 09/03/2019 à 05:28
      Le souverain, narrateur du documentaire, est aussi l’acteur principal de la séquence d’ouverture du film, tournée au Palais princier.

      Le souverain, narrateur du documentaire, est aussi l’acteur principal de la séquence d’ouverture du film, tournée au Palais princier. Check Productions

      Etape princière pour le documentaire du Grand Prix Diffusion sur TF1 le week-end du GP

      Par CEDRIC VERANY Le 09/03 à 05h28 MàJ 09/03 à 05h28

      Les équipes de Check Productions, qui préparent un film retraçant les 90 ans du Grand Prix de Monte-Carlo, ont tourné la séquence d’ouverture au Palais, avec le prince en guest star

      Elle est la star de la séquence d’ouverture. Une authentique Bugatti de 1929 ayant couru le premier Grand Prix de Monaco fait le tour de la Principauté. Pas d’elle-même - le poids des années l’en empêche - mais logée sur la plateforme d’un camion pour cette parade inédite avec un mystérieux coffre pour copilote. Après avoir gravi l’avenue de la Quarantaine, l’attelage fait son entrée au Palais princier. Accueilli par le prince Albert II himself, qui se…

      La suite du direct