Et vous, vous faites quoi pour la Saint-Sylvestre ?

C’est la question qu’on a dû vous poser au bas mot 98 000 fois depuis début décembre. Et que nombre d’entre nous se posent encore à quelques heures du passage à la nouvelle année.

Souvent source d’indécision, le réveillon de la Saint-Sylvestre offre toutefois un bon nombre de possibilités de passer en 2020 de façon agréable. Et il y en a pour tous les goûts.

Pour commencer, n’hésitez pas à vous arrêter place du Casino, où une animation lumineuse habille les façades tous les quarts d’heure. C’est beau, et ça ne coûte rien, profitez-en !

Ensuite, pour ceux qui aimeraient bien aller à la montagne, au chaud dans un chalet bucolique, mais qui n’en ont pas la possibilité, on peut commencer par aller prendre un verre au Blue Gin, le bar du Monte-Carlo Bay. Pour la saison des fêtes, ils ont mis le paquet sur la déco, à tel point qu’on n’est plus tout à fait sûr qu’il s’agit du même endroit. Rebaptisé l’« Étoile des Neiges », l’endroit vous offre la possibilité de réserver une table à 250 euros pour deux, incluant une bouteille de champagne. À minuit, vous aurez la vue sur le feu d’artifice voisin.

Pour dîner, les restaurants de la Principauté offrent une multitude de possibilités. Le Sensais, qui propose une cuisine de saison dans le quartier du Portier, et labellisé Mr. Goodfish pour la pêche responsable, propose un menu à 150 euros, avec entre autres, de la truffe, du foie gras et du homard et du turbot.

Si on préfère les ambiances musicales, il reste quelques places pour le dîner spectacle de Nile Rodgers à la Salle des Étoiles, à 535 euros.

Et pour pouvoir célébrer tous ensemble dans la joie, l’allégresse, et le bonheur, l’arrivée de 2020, on ne saurait que trop vous recommander le marché de Noël sur le port Hercule. Deux DJ, pour deux ambiances musicales de 21 h 30 à 3 h du matin, et le traditionnel feu d’artifice à minuit. Pour démarrer l’année avec panache.