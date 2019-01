Et si vous rendiez votre sapin à Dame Nature ?

Mon beau sapin, roi des… déchets » Ne riez pas, on vous a entendu pousser la chansonnette ! D'accord, on a pris nos libertés avec les paroles. Mais ce n'est pas exagéré !

Ces arbres ont enchanté nos intérieurs pour les fêtes de Noël, tout autant qu'ils commencent à faire déchanter les ménagères maintenant qu'ils ont jauni et que les cadeaux ont laissé place à des tas d'épines séchées. Alors, cette année encore, la Société Monégasque d'Assainissement, en partenariat avec la Mairie de Monaco et le gouvernement princier, a mis en place des parcs de collectes spécialement dédiés aux sapins.

Pour garder les rues propres

À Monaco, pas question de laisser le sapin au pied de chez vous. Ni d'encombrer vos locaux à poubelles, souvent exigus. Non, non, non !

« C'est Thomas Battaglione, président délégué de la SMA qui a vu que cela se faisait en France » nous explique-t-on à la SMA.

Et dans un État aussi conscient des problématiques environnementales, ça aurait été le comble de passer à côté.

Alors, depuis le 26 décembre, et jusqu'au 31 janvier, les parcs à sapin ont fleuri un peu partout dans la Principauté.

« L'année dernière, nous avions ramassé environ 1 000 sapins. » Cette année, peut-être même y aura-t-il plus de conifères encore, puisque les arbres du marché de Noël viendront grossir le parc.

Nourriture pour… carottes

Et après ? « Ils sont regroupés et broyés à Fontvieille, puis ils seront acheminés à Carros. »

Là, une plateforme de compostage d'envergure se chargera de leur dégradation, lente mais vertueuse, pour produire un amendement organique conforme à la norme NFU-44051, et au règlement (CE) N° 834/2007, et donc utilisable en agriculture biologique.

En clair, ça veut dire que vos sapins vont sans doute servir à nourrir vos prochaines carottes bio, ou à fleurir les parterres des collectivités voisines sans pourrir l'environnement.

C'est un peu votre cadeau de Noël à Dame Nature.

Les parcs sont disponibles aux emplacement suivants :