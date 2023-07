Et si vous aidiez les pêcheurs à repeupler la Roya? Un appel aux bénévoles est lancé

Ces opérations héliportées, qui consistent à repeupler les cours d’eau en réintroduisant des œufs de truites fario dans les affluents de la Roya, sont pratiquées depuis le passage de la tempête Alex par les pêcheurs de la vallée.

"Un coup de pouce à la nature", après les ravages de la catastrophe naturelle qui a quasiment anéanti la faune aquatique de la vallée.

130.000 œufs réintroduits en février

En février, c’était l’association breilloise La Patraque de la Roya qui avait effectué sa troisième opération de ce type en disposant pas moins de 130 boîtes "Vibert", contenant chacune 1.000 œufs de truites fécondés, dans plusieurs endroits clés du domaine de pêche local, entre Breil, Fontan et Saorge.

"On cherche des endroits vierges de poissons, où il n’y a plus ou peu de reproduction naturelle, et qui soient quand même à l’abri des courants trop forts. On les détermine en fonction d’un plan de gestion que nous élaborons sur tous les affluents, d’après des suivis que nous faisons, tout au long de l’année", expliquait Alain Brunelli, le président de l’association et vice-président de la fédération départementale de pêche.

Inscrivez-vous en ligne

Seules conditions pour participer à l’opération du 7 août menée par l’association de pêche de Tende : être en bonne condition physique, l’événement durant près de 6 heures. Et remplir le formulaire mis en ligne par l’association : www.forms.gle/UX8py5dRaXPakYbk9.

Informations: « Association des Pêcheurs de Tende - Fishing Haute Roya » sur Facebook ou peche.tende@gmail.com.