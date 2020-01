Charlotte et Léo, les deux prénoms les plus donnés à Monaco en 2019

Pour certains parents, le choix du prénom sonne comme une douce évidence. Nul besoin de disserter des semaines, des mois, avant de parvenir au consensus. Pour d’autres, le dilemme s’avère complexe, cornélien. Des débats sans fin, l’impossibilité de trancher ou tout simplement la panne sèche malgré l’aide d’Internet. Jusqu’au point où la progéniture pointe le bout de son nez et le fameux prénom est toujours coincé sur le bout de la langue des parents.

En Principauté, 939 nouveau-nés ont vu le jour durant l’année 2019, tous au Centre hospitalier Princesse-Grace. Contre 983 en 2018. Pour ce millésime, on se souviendra de la jolie histoire de la petite Alyson, 3 kg à la balance et 48 centimètres, qui avait vécu ses premières secondes, en plein air, devant l’entrée de la maternité (notre édition du 4 octobre 2019). Parmi ce presque millier d’enfants, 472 sont issues d’unions maritales, dites « légitimes » en territoire monégasque, et 467 enfants sont nés hors mariage.

Le Top 10

Dans le top 10 des prénoms les plus attribués, dévoilé dans le bilan de l’état civil de l’année 2019 par la mairie de Monaco, on comptabilise 494 garçons et 445 filles.

Voici le Top 5 des filles: Charlotte (8), Valentina (7), Jade (7), Victoria (6), Mila (6).

Et le Top 5 des garçons: Léo (13), Gabriel (10), Raphaël (8), Mattéo (8), Louis (8).

Le prénom féminin qui monte sur la plus haute marche du classement est Charlotte. Difficile, a priori, de ne pas y voir une corrélation princière. Charlotte Casiraghi s’étant mariée avec Dimitri Rassam le 1er juin 2019.

D’une année sur l’autre, deux prénoms ont la cote : Gabriel et Victoria. Concernant le lieu de résidence, 265 familles étaient domiciliées à Monaco alors que les 674 autres naissances concernaient des parents domiciliés à l’extérieur de la Principauté : pour la plupart dans les communes de Menton (217), Roquebrune-Cap-Martin (86) et Beausoleil (115).