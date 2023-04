Espaces agrandis, nouveaux services...: On fait le point sur la modernisation en cours de l'aire de service de l'A8 à Beausoleil

Dernier arrêt sur le réseau autoroutier Escota avant la frontière italienne, l’aire de service de Beausoleil est un point stratégique pour le groupe Vinci Autoroutes. Pour des raisons de sécurité d’abord. L’aire permet aux automobilistes de faire une pause dans leur - plus ou moins long - trajet avant d’entrer en Italie.

Pour des raisons servicielles aussi, puisque les lieux proposent un espace de restauration, une station essence mais aussi cinq bornes de recharge pour véhicules électriques. Lesquelles ont été mises en service début mars.

C’est une des grandes nouveautés opérées à l’occasion des travaux entrepris il y a un peu plus d’un an, dans le cadre du renouvellement des sous-concessionnaires du groupe Vinci Autoroutes. Onze des 23 aires du réseau Escota ont été modernisées, comme le prévoit l’État dans le cadre de la concession signée avec le groupe.

Sur l’aire de service de Beausoleil, Avia a laissé sa place au groupe E.Leclerc et sa société Sodiplec. De nombreux changements ont été entrepris pour remettre les lieux au niveau des standards d’aujourd’hui et de demain.

Les derniers travaux se poursuivent en attendant l’inauguration du site d’ici cet été. L’aire de service de Beausoleil devrait alors changer officiellement de nom.

1. Une terrasse de plus de 141 m2 pour admirer Monaco et la mer

Une terrasse en belvédère de plus de 141 m2 permet aux automobilistes de pouvoir admirer Monaco et la mer. Photo Cyril Dodergny.

C’est le nouvel atout des lieux. L’aire de service de Beausoleil accueille désormais une magnifique terrasse en belvédère, sur deux niveaux, pour admirer la vue sur Monaco et la mer Méditerranée.

Cet espace de 141,7m² dispose de 46 places assises pour se restaurer. En été, un chariot Maison Pradier sera installé en extérieur pour proposer aux clients des macarons et pâtisseries premium tout en profitant du soleil.

"Depuis quelques jours, on s’aperçoit que les cars de touristes s’arrêtent de plus en plus. Et les personnes qui en descendent se dirigent directement vers la terrasse. Ça commence à se savoir que la vue d’ici est magnifique", constate Yasmine El Nagar, responsable du site.

"La plus belle vue du réseau Escota", confirme Laura Tardiveau, responsable communication chez Escota.

Un accès est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

2. Des produits et des fresques locaux

Une magnifique fresque de l’illustrateur azuréen Eric Garence donne aux visiteurs un avant-goût du relief mentonnais Photo Cyril Dodergny.

Côté boutique, une magnifique fresque de l’illustrateur azuréen Eric Garence donne aux visiteurs un avant-goût du relief mentonnais. "Nous avons la volonté de donner à nos aires de service un ancrage beaucoup plus local", rappelle Laura Tardiveau.

En ce sens, l’espace de vente propose également des produits locaux et de saison en circuit court. Avec un avantage: celui de l’engagement E.Leclerc de proposer des prix attractifs. "Nous avons intégré des produits "Marque Repère" depuis un an maintenant", abonde Yasmine El Nagar. Même chose côté carburant. "On essaie de s’aligner sur le moins cher du marché."

3. L'espace de restauration doublé

L'espace de restauration passe à 62 places assises. Photo Cyril Dodergny.

Gros coup de neuf à l’intérieur. Le bâtiment existant a été agrandi de manière à faire place à un espace de restauration plus accueillant. "Nous avons doublé sa capacité, passant à 62 places assises", détaille Laura Tardiveau.

Les enseignes Comptoir café et La Croissanterie proposent aux visiteurs de quoi se sustenter.

4. La protection de l'environnement au cœur de la modernisation

Des panneaux sur les espèces qui évoluent en Méditerranée rappellent l'impact que peuvent avoir sur eux nos déchets jetés sur l'autoroute et qui finissent en mer. Photo Cyril Dodergny.

La modernisation de l’aire de Beausoleil s’accompagne également d’un volet environnemental. Poubelles de tri, cendriers dédiés au recyclage des mégots ont été installés un peu partout sur le site.

Sur le parking en contrebas, une petite exposition, sous forme de panneaux d’information sur les différentes espèces évoluant en Méditerranée, est là pour rappeler aux visiteurs que "tout ce qu’ils peuvent jeter sur l’autoroute arrive potentiellement dans la mer", pointe Laura Tardiveau.

Autour, les espaces extérieurs ont été aménagés avec des espaces de pique-nique et une aire de jeux sécurisée pour les enfants.

5. Des bornes de recharge pour voiture électrique

Cinq bornes de recharge ont été installées. Photo Cyril Dodergny.

Dernière nouveauté notable, cinq bornes de recharge pour véhicule électrique ont été installées à l’arrière du bâtiment. "Quatre bornes, donc huit prises, de 300 kW qui permettent une recharge rapide en 20 mn pour les véhicules dernière génération. Et une borne de 50 kW", détaille Laura Tardiveau.

En plus de ces 10 places, le parking, aménagé sur plusieurs niveaux, dispose de 49 stationnements pour les véhicules légers, dont 5 PMR, et 11 places pour les poids lourds, dont 2 dépose bus.

Le site a ainsi augmenté sa capacité de stationnement de 20%.