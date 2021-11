Escalators, Domaine Charlot, rénovation des trottoirs et chaussées... On vous détaille les projets phares de Beausoleil en 2022

Lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire au dernier conseil municipal de Beausoleil, les principaux investissements pour l'année 2022 ont été détaillés. On fait le point.

4,1 millions d'euros pour réhabiliter le Domaine Charlot

C’est l’un des dossiers phares de cette mandature. Acquise en 2008 par la municipalité de Beausoleil, la propriété du domaine Charlot sera réhabilitée pour un montant de 4,1 millions d’euros.

Que va devenir cette réserve foncière, l’une des rares encore disponibles sur la commune ?

Les travaux menés par un groupe de pilotage ont abouti à la proposition d’un projet : la création d’une médiathèque - centre social englobant un espace « petite enfance », un jardin pédagogique, les services de la solidarité, un hébergement pour les artistes en résidence et un forum bar-café littéraire.

Où seront installés les futurs escalators en centre-ville ?

La politique de mobilité douce, soutenue financièrement par une Principauté voisine désireuse de diminuer le nombre de voitures sur son territoire, se poursuit à Beausoleil. Avec, principalement, la construction prochaine de nombreux escalators pour 2,7 millions d’euros. Une solution salutaire dans une commune où la forte déclivité et les nombreux escaliers compliquent sérieusement le parcours piéton.

Pendant la séance, l’opposition a pointé du doigt le retard d’une année sur la livraison de ces installations attendues par la population. Réponse du maire, Gérard Spinelli : « Avec la Covid-19, il y a des problèmes d’approvisionnements sur les chantiers. Quand on réalise des escalators, il y a aussi le dévoiement des réseaux. Les sociétés délégataires ne sont pas toujours très motivées pour modifier leurs réseaux et ne respectent pas les délais. »

Dix escaliers mécaniques sont en cours de livraison : deux entre le boulevard Général-Leclerc et le boulevard de la République ; deux entre le boulevard de la République et la rue Jules-Ferry ; deux entre la rue Jules-Ferry et l’avenue du Maréchal-Foch ; deux entre l’avenue du Maréchal Foch et l’avenue du Carnier ; deux entre Foch et Calmette.

En 2022, des études de conception de maîtrise d’œuvre seront amorcées pour la seconde phase du programme.

Treize nouveaux escalators doivent ainsi être installés : un au niveau des escaliers de la place de la Source ; deux à l’escalier Flandrin ; quatre escalators aux escaliers Panoramique ; trois aux escaliers de La Turbie ; un escalator au niveau de l’escalier Foch/Calmette près de la boulangerie et, enfin, deux escalators entre la mairie et l’avenue Général de Gaulle.

Quels seront les trottoirs et chaussés prochainement rénovés ?

4,1 millions d’euros devraient être consacrés à l’aménagement et la rénovation des chaussées et trottoirs pour sécuriser et améliorer la qualité du parcours piéton. On vous détaille les lieux concernés.

- Trottoir de l’avenue Paul-Doumer (rond-point Victor-Hugo) au 19 avenue Paul-Doumer (école Jean-Jaurès) et avenue Paul-Doumer prolongée jusqu’à la crèche.

- Trottoir du 19 avenue Paul-Doumer (école Jaurès) jusqu’au 1 boulevard des Moneghetti (croisement rue Jean-Bouin).

- Trottoir du 1 boulevard des Moneghetti au 33 rue Pasteur (du Carré au square François-Corsi). Les études de conception sont en cours et les travaux seront programmés sur trois exercices budgétaires, de 2022 à 2024.

- Trottoir Guynemer, du 1 au 74.

- Trottoirs du 1 chemin Romain/96 bd Guynemer au 76/49 boulevard Guynemer (immeubles Essentiel et Aurore)

Trottoir avenue de Verdun (église) au 1 boulevard Guynemer. Les études de conception sont en cours et les travaux seront aussi programmés de 2022 à 2024.

- Trottoirs 1 boulevard de la République (pharmacie franco-monégasque) au 4 boulevard République/2 avenue Général de Gaulle (bas escalator Riviera).

- Trottoirs 1 boulevard Général Leclerc (frontière) au 17 boulevard du Maréchal-Leclerc (entrée parking Époque)

- Trottoirs Alcazar.

- La rue Jules-Ferry

- L’escalier Tivoli et l’escalier Oradour-sur-Glane.

1,5 million d'euros injectés pour le réaménagement paysager

De plus, 1,5 million d’euros seront consacrés au réaménagement paysager du jardin des Oliviers ainsi que les jardins d’enfants du Ténao et des Jardins d’Elisa.

Par ailleurs, en 2022, des études de faisabilité seront initiées sur les aménagements paysagers suivants : les jardins Tivoli, les jardins Mont-Agel, le square Castor et Pollux, le square Corsi, le square Dubar.