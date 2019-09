Récemment au Club Bouliste s’est déroulé le Challenge Laurent Ravera et Paul Frolla, une compétition internationale en double où soixante équipes ont « roulés la boule » sur les terrains de la Principauté ainsi qu’au Boulodrome Gallarato situé à Nice. Parmi les formations attendues, les équipes françaises, bien évidement, où la pétanque est l’un des sports les plus pratiqués, et des formations de première division italienne. Avec dix équipes engagées, les « Rouge et Blanc » ont répondu présent tout au long du tournoi. Après un parcours maîtrisé et atteignant la finale, Eric Ciocala et son partenaire Andy Garcia, tous deux formés à Monaco, s’inclineront en finale face à la Team Nutella de Carlo Bresciano associé à Matteo Manna, qui a été très régulier et décisif.

Le prochain rendez-vous sera le Challenge Denis Ravera, du 20 au 22 septembre prochain, où ce sont les jeunes qui prendront place avec 20 nations engagées.