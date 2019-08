Du 26 juillet au 4 août, se disputait à Turin (Italie) les European Masters Games, olympiades pour les plus de 30 ans, qui réunissent environ 7 500 athlètes pour 30 sports engagés dans cette grande compétition. Représentant la Principauté en haltérophilie, le Monégasque Eric Battaglia était présent pour disputer ce plateau international.

Avant un ultime challenge avec les championnats du monde masters à Montréal (Canada) le 19 août prochain, cette compétition était importante pour Eric Battaglia qui s’entraîne dur depuis des semaines pour atteindre un bel objectif au Canada. Après deux médailles d’argent successives à Lignano et Nice, il réalise, à 57 ans, un total de 164 kg (minima européen plus 6 kg en V5 moins de 102 kg de poids de corps).

Champion de France Open et vice-champion d’Europe masters ayant soulevé cette année à l’arraché et l’épaulé-jeté un total de 178 kg, minima mondiaux plus 4 kg, la saison du Monégasque est une grande réussite.