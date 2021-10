Entre les dérives du justiciable et l’œuvre d’un maire : la condamnation de Ferdinand Bernhard a-t-elle ébranlé son aura ?

Dans le tumulte du grand marché de Sanary, qui draine chaque mercredi des milliers de personnes sur le port, l’ambiance était bien plus propice aux commentaires que la veille, lorsque la petite station balnéaire venait d’apprendre la condamnation du maire en place depuis 1989, assortie d’une inéligibilité de 5 ans.

Ce mercredi 20 octobre, aux terrasses des cafés, le Var-matin du jour passait de main en main plus rapidement qu’à l’ordinaire et le kiosquier devant l’hôtel de ville s’est dit qu’il avait bien fait de prévoir deux fois plus d’exemplaires que d’habitude. En ce "jour d’après", une fois le jargon judiciaire bien digéré, les conséquence de cette décision retentissante étaient d’autant plus claires pour tout le monde que, la veille au soir, Ferdinand Bernhard a officiellement démissionné de ses fonctions.

"Quel est le maire qui n’a pas de casserole ?"

Mais malgré la sévérité du jugement, il s’est trouvé de très nombreuses personnes pour témoigner d’une profonde indulgence envers le condamné. Comme ces deux amies retraitées attablées, dont l’une "a sa famille à Sanary depuis 103 ans" et sur qui il ne fallait "surtout pas compter pour démolir Ferdinand Bernhard". "Il a fait de très belles choses. Après, il a son caractère… Et entre nous, quel est le maire qui n’a pas de casseroles ? Non, non, la peine est lourde."

Philippe, à la table voisine, cautionne en partie la teneur de la conversation qu’il vient de surprendre. "Il a fait des choses exceptionnelles, et Sanary est réputée dans toute la France. Mais plusieurs mandats, ça vous monte à la tête. Sanary était devenue une monarchie"

"Je retiens surtout ce qu’il a fait pour nous"

Et pour cette commerçante : "Sans parler politique ou justice, je retiens surtout qu’il a fait beaucoup de choses pour nous. Par exemple, vous en connaissez beaucoup des maires qui ont distribué des bons d’achats à tous les Sanaryens pour relancer l’économie locale après la crise ?"

Visiblement, par ici, dissocier l’image du maire de celle du justiciable n’est pas l’évidence. Le principal intéressé lui-même s’était pourtant vu signifier l’importance de faire la part des choses par la présidente du tribunal en personne, lorsque, en première instance, celui-ci vantait son bilan d’élu quand il lui fallait répondre de prise illégale d’intérêt et autres infractions à la probité.

"C’est le complexe d’Icare"

Dans les travées du marché, c’est tout bonnement l’absolution qu’aurait accordée à Ferdinand Bernhard cette vendeuse, préférant rester anonyme, et sa cliente Marie, 55 ans, qui, elle, clame volontiers son amour pour la ville et pour la qualité de vie qu’elle y a trouvée, en arrivant de Paris il y a 15 ans. Et dont le maire est, pour elle, l’unique artisan. "Quand on veut aller haut, parfois on se brûle les ailes. C’est le complexe d’Icare, image la première. Et puis, quelles fonctions ne profite pas de ses avantages ?". " On sait ce qu’on perd, mais on ne sait pas ce qu’on gagne, s’inquiète quant à elle Marie. Ce maire-là faisait réellement ce qu’il disait. Pas de blabla. Sanary est une commune privilégiée, c’est un paradis. Il n’y a pas délinquance, je peux rentrer seule à 3h du matin, il ne m’arrivera jamais rien. Il y a plein de services pour tous, des activités pour les jeunes… Et les animations ! Et Noël ? C’est même mieux ici qu’à Paris !" Et d’y aller carrément : "Avec tout le travail qu’il a fait, moi je ne lui en veux pas d’avoir voulu en profiter un peu."

"Pour une fois que la justice fait son travail"

Pas sûr que cette admiratrice aurait pu partager sereinement une orangeade avec Olga, 81 ans, tranquillement installée au Sport Café quelques mètres plus loin : "Pour une fois que la justice fait son travail !". Pas plus qu’un apéro avec ces trois vieux amis réunis au bar "Chez Didou" : "On revient un peu à la normale avec cette décision de justice. Ça fait des années que ça dure, donc ça suffit !", estime l’un d’eux.

"Ce qui est grave, c’est que ce n’est qu’une affaire parmi beaucoup d’autres dans le milieu politique, s’agace le second. Les gens en ont marre, ils n’ont plus confiance !". "Oui, mais c’est rassurant de voir qu’ils peuvent de moins en moins agir en toute impunité", clôt le dernier. "Et puis, quelles fonctions ne profitent pas de ses avantages ?"

"Système Bernhard" : stop ou encore ?

Une chose sur laquelle tout le monde tombe d’accord : il est dur d’imaginer quelqu’un succéder à Ferdinand Bernhard. Si ses plus farouches détracteurs redoutent que "le système Bernhard ne continue au moins jusqu’à la fin du mandat", d’autres s’en réjouissent, comme Marie : " J’espère même une chose : que pour les prochaines élections, Ferdinand Bernhard mette en place quelqu’un de son équipe, pour conserver longtemps ce même état d’esprit, cette même direction."