Encore de l’or pour la SNM

Quelques jours seulement après les exploits de leurs aînées en Coupe de France, les minimes de la Société nautiques ont enfoncé le clou de la victoire, propulsant le club monégasque sur le devant de la scène de l’aviron aux championnats Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une première pour ces jeunes âgés de 13 et 14 ans qui, s’ils ont déjà l’habitude des compétitions en bateaux longs, couraient pour la toute première fois en individuel en compétition.

Pour Lucas Fauché et Juliette Raimondo, l’essai a été transformé puisque les deux adolescents se sont classés respectivement 1er et 2e, soit une place de mieux que leurs aînées Gaïa Chiavini et Clara Stefanelli qui, six jours plus tôt décrochaient l’argent et le bronze à la Coupe de France des régions avec l’équipe Paca.

Les Monégasques ramènent donc en Principauté un titre de champion Paca pour Lucas Fauché et vice-championne Paca pour Juliette Raimondo. D’excellents résultats pour la Société nautique de Monaco comme l’analyse Daniel Fauché : « Nos rameurs se sont très bien placés avec les deux plus hautes marches du podium. Mais nous étions 9 et les autres rameurs ont réalisé des performances très encourageantes pour la suite, malgré le fait que trois d’entre eux soient tombés à l’eau, avant ou pendant la course. Des résultats qui leur ouvrent à toutes et à tous les portes des championnats de France fin juin et qui qualifient en individuel Lucas Fauché, Juliette Raimondo, Martina Sgarbi et Lucas Cassini-Peloux pour le championnat Interligues Sud-Est et surtout qui promettent de belles heures à la Société nautique de Monaco pour les années à venir. »

Lucas Fauché : 1er J14 homme

Juliette Raimondo : 2e J14 femme

Martina Sgarbi : 7e J14 femme

Lucas Cassini-Peloux : 10e J13 homme

Thomas Aubel : 13e J14 homme

Léo Oncina : 16e J14 homme

Roméo Chiavini : 19e J14 homme

César Schlagenwart : 20e J14 homme

Mattéo Gastaud : 24e J14 homme