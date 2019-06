Enchantillage , un spectacle de chants à couper le souffle !

Plus de 200 élèves de toutes les écoles de Beausoleil, de CE2, CM1 et CM2 ont chanté ensemble devant leurs parents et famille, sur la scène érigée sur la Place de Libération.

Plus de 200 élèves de toutes les écoles de Beausoleil, de CE2, CM1 et CM2 ont chanté ensemble devant leurs parents et famille, sur la scène érigée sur la Place de Libération. « Il s’agit de mettre sur scène les élèves dans des conditions de spectacle réelles avec ingénieur de son et musiciens professionnels », explique Jacques Martin, intervenant en musique des écoles de Beausoleil. Des tubes modernes et anciens de Zaz, Aznavour, Paul Simon, Soprano, Jean-Jacques Goldman... Les enfants ont chanté en parfaite harmonie avec le groupe formé de quatre musiciens, professeurs de l’école municipale de musique de Beausoleil, dont son directeur à la guitare, Alexandre Del Fa. Un très joli duo de voix féminines, Alix et Juliet, élèves du professeur de chant Ninitch ont fort bien assuré des tubes de Lady Gaga ou Vitaa et Slimane. Les élèves ont offert 2 bis au public enthousiaste, se lâchant avec plaisir... « Ce spectacle est le fruit de cinq mois de répétition par petits groupes, mais la répétition générale avec l’orchestre n’a eu lieu qu’une seule fois, juste avant la performance finale. Une très belle réussite, c’est une expérience à renouveler ! », se réjouissait Alexandre Del Fa, ainsi que les musiciens et le chef d’orchestre.