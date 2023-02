En travaux depuis plusieurs mois, la piscine Saint-Charles à Monaco promet d'être moins énergivore

Fermée depuis le 29 juin 2022, la piscine Saint-Charles devrait rouvrir ses portes au public à partir du mois de mai, une fois le chantier achevé, les autorisations administratives obtenues et un nettoyage complet réalisé.

Situé en plein cœur du quartier de Monte-Carlo, dans les étages d’un immeuble regroupant des commerces, une crèche municipale et des parkings, l’équipement sportif fait actuellement peau neuve.

Multiples, les travaux de grande ampleur qu’il subit offriront d’abord au public un nouvel espace d’accueil, flambant neuf, plus moderne et aux lignes épurées, avec des vestiaires, des casiers et un espace douche aménagés dans ce même esprit, grâce au travail de l’architecte monégasque Jérôme Hein.

Un budget de près de deux millions d’euros

Ce n’est pas tout. Le chantier porte aussi sur l’amélioration de l’accessibilité du personnel de la piscine, sur la mise en conformité des vestiaires des employés et, surtout, sur la modernisation des installations techniques afin de faire baisser les consommations énergétiques.

Un investissement clé pour les années à venir compte tenu du contexte qu’est celui de la hausse du prix de l’énergie. En moyenne, lors d’une année normale, la facture énergétique de la piscine Saint-Charles s’élève à 80.000 euros. L’objectif étant, dans un premier temps, de maîtriser ces dépenses.

Pour ce chantier, la mairie investit 1,95 million d’euros. Le budget englobe aussi la rénovation des vestiaires du marché de Monte-Carlo situés près de la piscine.

Chauffée au moyen de pompes à chaleur modernes, la piscine Saint-Charles, dont le bassin fait 216 mètres carrés, va être équipée de nouveaux éléments qui lui permettront d’être moins énergivore, notamment grâce à la pose d’une nouvelle isolation sur l’ensemble de la piscine et le remplacement de certains revêtements. Le revêtement des murs de la zone bassin va, en ce sens, être changé tout comme les fenêtres et les murs rideaux ainsi que les menuiseries extérieures. "Dans chaque espace, des matériaux conformes aux nouvelles réglementations vont venir isoler", précise la municipalité.

Des équipements toujours plus performants

Les services techniques de la ville sont en partie aux manettes de ce chantier. Ces derniers procèdent à la rénovation intégrale de l’espace vestiaire du quatrième étage où les revêtements des sols, murs et plafonds vont être eux aussi changés.

Les agents de la ville ont également en charge le chantier de la salle de sport où une attention particulière est portée, en plus de l’isolation, sur l’insonorisation des lieux.

Enfin, des bureaux vont être créés pour la gestion des équipements techniques et fonctionnels.

Les derniers travaux de cette ampleur réalisés à la piscine Saint-Charles remontent à 2014 et 2015, années où une balnéothérapie a été aménagée, l’accessibilité publique des personnes à mobilité réduite entièrement revue et le fond de la piscine remplacé par une cuve en inox.

L’espace cuisine pour le personnel du marché de Monte-Carlo a été aménagé dans les sous-sols de l’espace Saint-Charles. Photo Jérôme Hein architecte.

Les vestiaires du marché Monte-Carlo modernisés Avec les travaux de la piscine Saint-Charles, la ville de Monaco a travaillé sur les vestiaires du personnel du marché de Monte-Carlo. Situés eux aussi au cœur de la l’espace Saint-Charles, précisément en sous-sol, ils ont été entièrement modernisés. Entrepris par les services techniques communaux, ce chantier a été lancé un peu avant celui de la piscine Saint-Charles et s’est achevé en fin d’année dernière. Les travaux ont porté sur la rénovation complète des vestiaires du personnel du marché de Monte-Carlo qui prennent place sur une surface de 52 m2. La distribution intérieure des lieux a été entièrement revue et transformée. Les sols, remplacés. Deux vestiaires ont été totalement réhabilités avec installation de casiers, comme l’exige la réglementation du travail. De plus, un espace restauration a été aménagé, un local de rangement et de stockage créé. Là aussi des travaux en vue de réduire la facture énergétique ont été menés. Ainsi, tous les convecteurs électriques ont été remplacés par des pompes à chaleur réversibles. Tous les éclairages ont été modifiés avec la pose d’éclairage à LED. La qualité de l’air a été améliorée avec la mise en conformité de la ventilation mécanique contrôlée (VMC).