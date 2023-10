En raison de travaux qui devraient durer plus de deux ans, des ralentissements sont à prévoir sur la Basse corniche à Cap-d'Ail

Certains automobilistes vont devoir s’armer de patience dans les prochains mois. La Régie Eau d’Azur entreprend des travaux sur le réseau d’eau qui alimente la Principauté et la Carf. "C'est un changement de canalisation ancienne qui passe par Cap-d’Ail", affirme le maire de la commune, Xavier Beck.

Des travaux jusqu’en 2026

Conséquences, un alternat manuel est mis en place sur la circulation au niveau des travaux qui sont amenés à être déplacés au fil de leurs avancées. Et ainsi causer des ralentissements sur la Basse corniche. Le soir, la gestion de la circulation effectuée par des hommes du chantier est remplacée par un feu tricolore dès 20h.

Problème, ces travaux sont prévus pour durer. Deux ans et demi, annonce Xavier Beck. Si les travaux de la future trémie sont maintenus et à jour - ils sont prévus pour 2025 - la Basse et la Moyenne corniche devraient simultanément avoir leur lot de travaux, s’inquiète l’édile.

Bonne nouvelle cependant, Xavier Beck a annoncé que les travaux en lien avec le réseau d’eau devraient connaître une pause pendant la "période estivale". À savoir dès le début du Rolex Monte-Carlo Masters qui débutera le 6 avril et jusqu’à octobre. D’où la durée étalée des travaux qui sont gérés par la Métropole.