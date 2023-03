En présence du couple princier, trois femmes ont été honorées au Conseil national pour leur engagement à Monaco

Au quotidien, elles œuvrent pour autrui - notamment pour les femmes - et en faveur de l’égalité. Ce mercredi, en présence du couple princier, Chantal Ravera, Caroline Rougaignon-Vernin et Valérie Campora Lucas ont été honorées par le Conseil national pour leur engagement. "L’engagement ne va pas de soi. Ce n’est pas une posture ni une idéologie, c’est un acte quotidien. C’est un acte de foi dans une cause, c’est un acte de décision, c’est un acte de conduite, parfois au prix de sacrifices, et c’est un acte qui se juge dans la durée", a salué Brigitte Boccone-Pagès au cœur d’un Hémicycle bondé.

La présidente du Conseil national a remis le premier trophée à Chantal Ravera à la tête de l’Association monégasque des Femmes leaders mondiales Monaco, laquelle soutient, notamment, la recherche contre la maladie d’Alzheimer ou la prévention des maladies cardiovasculaires.

Le second prix, attribué à Caroline Rougaignon-Vernin, lui a été décerné par la princesse Charlène pour récompenser son parcours au service des institutions du pays, en tant que conseillère nationale de 2013 à 2018, en charge du travail et de l’emploi, et actuelle présidente du Conseil économique, social et environnemental mais aussi du Conseil de l’Ordre des pharmaciens.

Des chantiers législatifs

Enfin, Valérie Campora-Lucas, figure de proue de l’Association d’aide aux victimes d’infractions pénales (AVIP), a reçu son trophée des mains du prince Albert II pour saluer son engagement sans faille auprès des victimes de violences sexuelles, physiques ou intrafamiliales.

Sur ce sujet, d’ailleurs, les moyens de l’AVIP ont été augmentés par l’exécutif monégasque et le projet de loi 1074 a été déposé en décembre sur le bureau du Conseil national. Celui-ci vise à instaurer un système d’indemnisation des victimes d’infractions à caractère sexuel, de crimes et délits envers l’enfant et de violences domestiques, et cela en cas d’insolvabilité de leurs auteurs. C’est le premier texte que la Commission des droits et de la famille, présidée par Christine Pasquier-Ciulla, va étudier. « Nos objectifs pour l’avenir seront notamment de continuer le travail entrepris pour tenter d’atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes, a détaillé la conseillère nationale. Qu’elle soit salariale, ou encore pour permettre aux femmes travailleuses indépendantes de bénéficier d’une indemnité pour congé maternité. Il reste aussi à poursuivre le vaste chantier qu’est la reconnaissance du statut de cheffe de foyer pour les femmes du secteur privé. »