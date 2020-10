En première ligne ou en renfort: comment les hôpitaux des Alpes-Maritimes ont géré la catastrophe de la tempête Alex

Mobilisé depuis samedi, avec l’évacuation par les équipes locales des résidents de l’Ehpad Saint-Lazare et leur transfert vers l’hôpital de Tende, le centre hospitalier universitaire de Nice, établissement support de tous les hôpitaux publics azuréens, reste en première ligne dans la gestion de la crise. "On continue d’amener les moyens permettant à l’hôpital de Tende de fonctionner à peu près normalement, et on va alléger la charge de travail par des évacuations ciblées qui permettront d’ici ce vendredi d’avoir 60 patients en moins sur ce site. Ces transferts se feront vers l’ensemble des établissements du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-Maritimes) est composé de Centre Hospitalier Universitaire : le CHU de Nice (établissement support), des 4 Centres Hospitaliers : Antibes, Cannes, Grasse et Menton et de 7 Centres Hospitaliers de proximité : Breil-sur-Roya, Entrevaux, Puget-Théniers, les hôpitaux de La Vésubie, Saint-Maur de Saint-Étienne-de-Tinée, Sospel, Saint-Lazare de Tende et d’un Pôle Santé : Vallauris-Golfe Juan) pour éviter, dans le contexte de Covid, d’augmenter les besoins en lits du CHU de Nice", résume Charles Guépratte, son directeur général.

Avec soixante patients en moins, le site de Tende n’accueillera “plus que” 190 patients, un chiffre toujours important, mais plus conforme à la jauge capacitaire de cet hôpital.

60 malades transférés

Mais il s’agit aussi, avec ce transfert, de mettre des dizaines de patients en sécurité, rappelle le patron du CHU.

"Tous ces patients ont en commun d’avoir régulièrement recours à des plateaux techniques, comme des structures de dialyse par exemple. La situation ne leur permet toujours pas d’accéder aux hôpitaux azuréens, il est important de les transférer afin qu’ils puissent être pris en charge à proximité des équipements dont ils dépendent."

Pendant ce temps, et chaque jour depuis dimanche dernier, du personnel des hôpitaux niçois (médecins, infirmiers, équipes logistiques, cuisiniers, aides-soignants, directeurs…) intervient à Tende.

Soit une vingtaine de personnes. "On a organisé une rotation. Chaque jour, une dizaine de professionnels du CHU de Nice monte à bord des hélicos, en direction de Tende, pendant qu’une dizaine d’autres rejoint Nice, après avoir porté main-forte aux équipes de Tende."

Des malades qui décompensent

Le personnel des autres hôpitaux azuréens sera bientôt mis lui aussi à contribution : "Nos collègues du GHT ont établi une liste de leurs professionnels de santé prêts à partir ; nous allons les solliciter, notamment pour venir en renfort des autres vallées. S’il faut aider la Tinée ou la Vésubie - la situation à Tende n’est pas isolée - le CHU ne peut être seul à faire face."

Dans quel état de santé se trouvent aujourd’hui toutes les personnes hospitalisées suite aux intempéries ?

Très peu d’entre elles souffrent de pathologies directement liées à la catastrophe, selon le directeur général du CHU. "Les interventions de type médecine de catastrophe ont été très rares. Par contre, beaucoup plus nombreux sont les habitants des vallées atteints de maladies chroniques qui, dans ce contexte de stress intense, ont décompensé, et ont été victimes d’accidents médicaux, de type infarctus, ayant justifié un transfert par le Samu vers l’hôpital…"