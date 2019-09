En poste à la SBM, elle obtient une bourse réputée pour se former aux États-Unis

Une opportunité professionnelle en or. Et, surtout, la récompense de plusieurs années de travail en équipe. Dolly Sananes-Bascou, employée du groupe SBM depuis 1999, a récemment décroché une prestigieuse bourse : celle octroyée par l’European Casino Association et ses partenaires - dont est membre Monaco depuis 2017 - pour la promotion de l’égalité hommes-femmes dans l’industrie des jeux.

En se démarquant de sept autres femmes issues d’autant de casinos en Europe (1), la responsable marketing et communication des Jeux de la SBM participera, en novembre prochain, à une formation très réputée délivrée par l’Université du Nevada à Lake Tahoe. Il s’agit là d’une formation diplômante internationale au management des jeux, intégrant notamment de nouveaux sujets comme le jeu responsable. « C’est la seule du genre dans le monde, se satisfait l’heureuse élue de 44 ans qui, avant de rejoindre la branche marketing, s’occupait de l’événementiel aux casinos. Cela va du leadership à la réglementation internationale des jeux, en passant par l’attractivité de nos produits ou l’anticipation de nos stratégies pour le futur. Cela nous apprend aussi à toucher la nouvelle génération, de 18 à 20 ans, très tournée vers le e-sport. Cette formation va me permettre d’échanger avec mes collègues du monde entier, de grandir, d’acquérir des compétences. »

Partage de connaissances

De précieuses connaissances qu’elle ne compte pas garder jalousement pour elle mais qu’elle désire partager à son équipe. « Jean-Luc Biamonti (président-délégué de la SBM, ndlr) a remis les Jeux au cœur de la stratégie de la société. On a eu le budget, la confiance pour mettre en œuvre de très belles choses pour nos cibles de clientèle. Et ça, je ne l’ai pas fait toute seule mais avec mon équipe. »

Dîners surréalistes, tournois d’exception, soirées du Casino Café de Paris et nouveau programme de fidélité sont autant d’actions clés à mettre à leur actif. « On a fait du marketing à 360 degrés. On a segmenté notre clientèle, identifié leurs besoins et attentes, mis en avant l’hospitalité. On prend soin des clients. On veut donner un service Monte-Carlo à toutes nos cibles. On a remis l’humain au centre. Notre but est de fidéliser notre clientèle. Recruter un client de casino est difficile car c’est une niche. »