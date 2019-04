Pour célébrer la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, qui s’est déroulée le samedi 6 avril, l’ambassade de Monaco en Italie a fait appel à l’Association italienne culture et sport (AICS), organisme de promotion sportive et sociale reconnu par le Comité olympique national italien (CONI).

Pour célébrer la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, qui s’est déroulée le samedi 6 avril, l’ambassade de Monaco en Italie a fait appel à l’Association italienne culture et sport (AICS), organisme de promotion sportive et sociale reconnu par le Comité olympique national italien (CONI). Un tournoi de football junior a été organisé, le mardi 2 avril, par la section football de l’AICS, en présence de son président, Bruno Molea, également président de la Confédération sportive internationale travailliste et amateur (CSIT). Le club de l’AS Roma a remporté le trophée créé pour symboliser cette journée. Martine Garcia-Mascarenhas, deuxième secrétaire à l’ambassade de Monaco en Italie, a remis le trophée au nom de l’ambassade. Elle a rappelé l’importance de cette journée et l’engagement du prince Albert II dans ce domaine. Tous les participants ont ensuite brandi avec enthousiasme le carton blanc #WhiteCard, en soutien à l’opération promue par l’association Peace and Sport, pour célébrer cette Journée du sport au service du développement et de la paix.