En immersion chez Jaguar

Les règles de la FIA sont extrêmement strictes. Celles concernant la fréquentation des stands plus que toute autre. C’est vingt personnes maxi au rez-de-chaussée. Chaque écurie utilise pleinement son quota en ingénieurs et techniciens. Rares sont donc les visiteurs à pouvoir en être. Jaguar a aménagé un petit espace pour offrir ce privilège à une poignée de journalistes, hier, pendant la séance d’essais qualificatifs pour le 3e Monaco ePrix. Une séance qui a réservé son lot de bonnes et de mauvaises surprises à l’écurie Jaguar Racing. On vous raconte tout ici, minute par minute.

En super-pôle !

11 h 48. Mitch Evans saute dans le cockpit de sa monoplace, la « car 20 », lit-on sur le grand écran. Il se prépare pour la session 2 des qualif’. C’est sa troisième saison chez Jaguar. Avant le départ du ePrix monégasque, le pilote néo-zélandais est 7e au classement des pilotes, et son écurie 8e au palmarès des constructeurs. L’enjeu, hier à Monaco ? Placer les deux voitures dans les points (dans le Top 10, donc), et éventuellement décrocher un podium. Cette saison, Mitch Evans a gagné le ePrix de Rome.

11 h 58. La « car 20 » sort des stands. Les ingénieurs ont décidé de ce moment précis en fonction de critères très précis, techniques, comme l’état de la piste, l’humidité, la température de l’air et du sol. L’écurie choisit de lâcher les chevaux dans un créneau de 5 minutes. Stratégique. Le pilote fait un tour de chauffe, puis un tour chronométré. La communication entre le stand et le pilote est alors coupée. C’est le silence total dans le stand. On n’entend plus que le sifflement des six voitures qui passent dans notre dos, sur le boulevard Albert-Ier. Les vingt ingénieurs ont les yeux rivés sur les écrans. « Super-job ! Il a fait le 2e temps sur les douze premières voitures ! » se réjouit-on. Tour de piste bouclé en 50’’247. Mais il reste encore deux sessions. Les six meilleurs temps disputeront ensuite la super-pole, qui déterminera la place des six meilleurs sur la grille de départ.

12 h 12. Fin de la session 3. Mitch Evans est relégué à la 6e place. La super-pôle semble s’éloigner…

12 h 18. Alex Lynn sort des stands au volant de la « car 3 ». Le pilote britannique a rejoint Jaguar en cours de saison, à Rome, lors du sacre d’Evans.

12 h 21. Alex Lynn signe le 8e chrono des qualif’. Mais surtout, Mitch Evans conserve sa 6e place. Presque surpris, le pilote renfile à toute vitesse sa combinaison pour participer à la super-pole.

Lourde pénalité

12 h 27. La Jaguar n°20 de Mitch Evans ressort des stands pour tenter, au minimum, d’aller plus vite qu’une demi-heure plus tôt. Il est seul en piste. Le soleil a séché la route. On explique que ça peut jouer. Et ça a joué. Le pilote de Jaguar gratte plus d’un dixième de seconde (50’’112).

12 h 30. Dans le stand, on retient son souffle en regardant tourner les voitures suivantes, à fond les watts.

12 h 42. « Il a fait le 3e temps mais à cause de la pénalité d’un autre pilote, il sera 2e sur la grille de départ ! » s’enthousiasme-t-on. Les objectifs de points pour les deux voitures et de podium pour Evans sont alors toujours d’actualité.

12 h 49. Mitch Evans débriefe avec ses ingénieurs.

13 h 50. La décision, terrible, tombe : Mitch Evans est pénalisé pour avoir déclenché la puissance maxi 0,4 seconde trop tôt. Une erreur qui vient s’ajouter à d’autres, cette saison, et qui lui valent une lourde pénalité. Il est condamné à perdre dix places sur la grille de départ.

15 h 18. Ça ne compte pas mais Mitch Evans a gagné la course virtuelle sur le simulateur du E-Village.

17 h 09. Evans termine 7e, Lynn 10e. Mission accomplie pour Jaguar Racing.