En exclusivité, le GPSI de la Sûreté publique qui intervient en situation de haut risque a ouvert ses portes à Monaco-Matin (2/2)

Après avoir longuement dépeint le Groupe de protection, de surveillance et d’intervention de la Sûreté publique (notre édition du 29 mars), relaté ses principaux faits d’armes et assisté à une simulation de prise d’otages, la rédaction de Monaco-Matin met désormais en lumière cinq spécialités de l’unité et l’évolution de la technologie et de l’armement au fil des années.

L’effraction

En première ligne de la colonne d’assaut, les spécialistes de "l’effrac’" tiennent un rôle majeur lors d’une intervention: créer une brèche, souvent dans une porte, pour libérer le champ aux opérateurs derrière eux. Sans se mettre en danger.

Selon le type de portes, la nature de l’intervention ou la discrétion imposée, le matériel utilisé ne sera pas le même: kit d’ouverture, bélier, explosifs et détonateurs, fusil "Molot" – avec une ogive constituée de limaille de fer compressée pour casser les gonds – ou encore un verrin hydraulique créé par le RAID.

"Ce dernier permet de pousser entre 7 et 10 tonnes", précise Rodolphe, n°2 du GPSI. Particulièrement utile pour franchir des portes blindées, très courantes en Principauté.

Les opérateurs se forment pendant quinze jours auprès du Raid à Bièvres dans l’Essonne.

La négociation

Une négociation bien menée, c’est un assaut évité et, de fait, de potentielles victimes. "Selon le RAID, 80 % des crises sont résolues grâce à elle", chiffre Rodolphe. Jadis, des psychologues extérieurs étaient dépêchés sur le terrain pour convaincre l’assaillant de se rendre.

Désormais, les négociateurs font partie intégrante de la colonne d’assaut. Comme Louis, négociateur du GPSI, lui aussi formé par le RAID. "Il connaît l’intervention et va orienter la crise et la façon de travailler", poursuit Rodolphe.

Première mission: créer un climat de confiance dès la prise de contact puis, de fil en aiguille, obtenir un maximum d’informations sur la personne et le contexte. En utilisant des proches, s’il le faut. "Il faut faire preuve d’empathie envers elle. On est là pour l’aider, confie Louis. Une personne en crise, c’est souvent un trop-plein d’émotions : problèmes d’argent, de santé, de couple, de travail. L’accumulation fait qu’elle bascule du côté obscur, se retranche ou prend en otage sa femme et ses enfants." Une cocotte-minute qu’il convient de faire redescendre en pression.

La négociation, une spécialité très axée sur la psychologie, peut durer de longues heures.

À Monaco, elle ne fut utilisée que très rarement, pour des personnes en proie à des idées suicidaires. "Tous les autres opérateurs ont été sensibilisés à la négociation. Avec les patrouilles en ville, en tant que primo-intervenant, ils peuvent y être confrontés", note Louis.

Photo Jean-François Ottonello.

La varappe

Ce matin du 31 janvier, dans l’enceinte du Fort Masséna à La Turbie, deux binômes de la cellule "varappe" sont mis en compétition. Leur référent, Louis, a concocté une série de trois ateliers: une structure métallique à franchir et deux murs de 10 à 15 mètres à descendre en rappel.

"Il y a l’aspect tactique, c’est-à-dire l’optimisation du matériel pour faciliter la progression, et le volet technique, c’est-à-dire les manipulations à effectuer. On recrée les conditions d’une intervention", résume-t-il. Si l’on exclut leur tenue et l’arme, leur sac de matériel peut peser jusqu’à 30 kg.

Dedans, selon la nature de l’intervention, on retrouve des cordes de rappel de 50 à 200 mètres, baudriers, longes, gants, casque, amarrage, mousquetons, sangles…

Les cinq hommes qui composent cette cellule, tous formés à Chamonix auprès des CRS de haute montagne, peuvent être déployés tant sur une villa de quelques étages qu’un immeuble de grande hauteur. Investir l’appartement d’un forcené ou un preneur d’otages par les fenêtres, sécuriser un balcon pour éviter une défenestration, assister la police judiciaire pour des constatations en milieu périlleux…

Le 6 mars 2015, par exemple, dans une crevasse située sur un terrain privé du vallon Sainte-Dévote, le GPSI découvre le corps sans vie de Michael Graydon, un Anglais disparu deux semaines auparavant.

"Cette spécialité demande beaucoup de rigueur sur les manipulations. L’idée est d’aller vite mais de le faire en sécurité. La particularité de cette cellule, c’est qu’on prend les mêmes risques en entraînement qu’en intervention, note Louis. Il faut avoir confiance en soi et en son coéquipier. Parfois, il peut y avoir des contraintes de terrain: en l’absence d’arbres ou de poteaux, un amarrage humain est alors nécessaire."

Le groupe médical d’intervention

Composé d’un anesthésiste et de deux urgentistes du CHPG, le "GMI" a pour rôle de secourir les blessés, qu’il soit policier, otage ou assaillant. Lors d’un exercice à la gare SNCF, ils ont été confrontés à des situations extrêmes: blessures par balles, hémorragies, plaies dans le cou. "L’objectif était de tester leur réactivité face à 5-6 blessés avec la mise en place de garrots et de pansements compressifs", commente Rodolphe.

Depuis l’attentat au Bataclan, la police française a mené une énorme révolution sur le secourisme au combat: le moindre opérateur a désormais un garrot sur sa tenue. "On a aussi fait une montée en compétences sur le sujet. Si l’un de nos opérateurs prend une balle, lui ou un de ses collègues doit être capable d’en réaliser un, poursuit-il. Dans le futur, si le médecin n’est pas là, on sera aussi amenés à mettre en place une canule pour que notre collègue, s’il a pris une balle dans la bouche, puisse respirer."

Photo Jean-François Ottonello.

Visites de sécurité et objets suspects pour les démineurs Au GPSI, on retrouve aussi le service déminage, dont les agents sont formés dans une école de la sécurité civile à Mort Mare en Meurthe-et-Moselle. Leur principale mission? Sécuriser les lieux avant l’arrivée de la famille princière, de personnalités étrangères ou lors de gros services d’ordre (matchs, GP de F1), soit 766 visites de sécurité en 2022. Il n’est pas rare de les voir déambuler entre les invités, une valise à la main. "C’est un détecteur d’explosifs qui travaille par aspiration de l’air ambiant. À l’intérieur se trouve une bibliothèque électronique où sont référencées toutes les familles d’explosifs susceptibles de faire partie d’une chaîne pyrotechnique", explique Laurent, démineur désormais à la retraite. Ils interviennent, aussi, pour la découverte de munitions ou d’objets suspects dans des lieux fréquentés par le public. Valise, sac attaché au banc de la gare, glacière oubliée sur la place du Palais… "On dresse alors un périmètre de sécurité, on fait une enquête de voisinage puis on procède à la neutralisation de l’objet. On s’équipe en tenue légère ou lourde qui va nous protéger du souffle et des éclats", détaille-t-il. Des démineurs d’assaut Leur appareil va effectuer une radiographie de l’objet, permettant de voir son contenu. "S’il y a une bombe, on va repérer les éléments qui constituent la chaîne pyrotechnique", explique-t-il. Un brouilleur est aussi utilisé pour bloquer les ondes et former une bulle de sécurité, empêchant ainsi un déclenchement à distance. Parmi les dispositifs de neutralisation, les démineurs utilisent le tir avec un canon… à eau. "La cartouche de 9 mm va transpercer le sac à forte puissance et disloquer le dispositif." Laurent se souvient d’interventions phares: celle après l’attentat au stade Louis-II, le 30 mai 2004, où une bombe de 2 kg de plastique avait explosé ou en 2002 avec la découverte à l’Hôtel Hermitage d’une valise remplie de tolite, un explosif, avec une diode clignotante. Le GPSI possède aussi des démineurs d’assaut, chose rare dans le milieu. Lors de tueries de masses, ils se chargent de neutraliser des pièges sur l’itinéraire. "On va utiliser notamment des cartouches de céramique aggloméré qui explose au contact de quelque chose. Il s’agit d’agir vite. On se donne 3 minutes maximum par piège", explique Julien, démineur d’assaut.