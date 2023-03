En exclusivité, le GPSI de la Sûreté publique qui intervient en situation de haut risque a ouvert ses portes à Monaco-Matin (1/2)

La gestion délicate d'une (fausse) prise d'otages

Une dizaine d’agents du GPSI lourdement armée et encagoulée devant le Grimaldi Forum. Un tel déploiement de force policière, rare en Principauté, n’est guère passé inaperçu auprès des riverains et badauds circulant sur l’avenue Princesse-Grace, ce matin du 21 mars. Aucune crise en vue, en réalité, mais une prise d’otages simulée au sous-sol du centre des congrès.

Un scénario bien ficelé et élaboré par le brigadier Jérémy en charge des exercices. "Aucun intervenant n’a été mis dans la confidence. Ils sont dans l’inconnu", précise-t-il.

La négo’: créer du lien

Tout débute par un appel au "17" de l’agent de sécurité du Grimaldi Forum. Un individu, arborant un faux badge et tout de noir vêtu, a pénétré de force dans l’enceinte, le blessant à l’arcade.

"Il est fou furieux", lance-t-il aux deux primo-intervenants, un équipage de la Sûreté publique, eux aussi pas au fait du déroulé. En descendant à son contact, ils assistent à une bagarre initiée par ledit individu. Un coup de feu est tiré faisant un blessé, celui qui tentait de les séparer. L’assaillant se retranche alors dans une pièce avec celui avec qui il voulait en découdre.

Pas rodés aux interventions sur des prises d’otages, les deux policiers ont le bon réflexe et font appel au GPSI. "Leur rôle est crucial. En ayant assisté à la scène, leurs renseignements nous seront précieux dans la stratégie d’intervention", indique Guillaume, le responsable du GPSI.

Deux agents de l’unité d’élite, en patrouille dans la ville, débarquent en premier rideau pour sécuriser une partie de la zone et extraire le blessé gisant dans le couloir. "C’est la priorité n°1, avant même de prendre attache avec le preneur d’otage", souffle Jérémy qui supervise l’exercice.

Le reste du GPSI, une dizaine d’hommes, arrive quinze minutes plus tard après s’être lourdement équipé de fusils d’assaut, d’imposants boucliers pare-balles et de matériel d’effraction. Une fois les plans du site étudiés par les gradés, la colonne d’assaut progresse lentement et sécurise les lieux, pièce par pièce, avant d’obtenir une fenêtre de tir privilégiée sur l’unique porte où se déroule la prise d’otages.

"Ramenez-moi vite des pansements, je suis blessé", hurle l’assaillant, à la porte, son otage mis en joue. Une requête acceptée par le négociateur du GPSI, par téléphone depuis le PC de crise, gagnant ainsi peu à peu sa confiance.

"L’objectif principal reste sa reddition. On ne veut aucun blessé, ni chez nos hommes, ni chez les otages et ni chez l’assaillant. Comme on ne se trouve pas dans le cadre du terrorisme, la phase de négociation peut durer de longues heures. L’assaut arrive en dernier recours", résume le Lt Guillaume.

Infos au compte-gouttes

Dans cette pièce à l’écart de l’intervention purement tactique, ils sont une poignée à s’activer pour récolter un maximum d’informations sur le preneur d’otages qui, on l’apprendra vite, séquestre en réalité deux personnes. Quelle est son identité et celles des otages? Leur état de santé? Existe-t-il un lien et des différends passés entre eux? A-t-il des antécédents psychiatriques? Est-il armé et dans quelle mesure? Les services de police sont sollicités, les réseaux sociaux épluchés, les infos arrivent au compte-gouttes.

La libération d’un premier otage, obtenue après plusieurs appels téléphoniques et la création d’un lien, permet d’affiner l’historique de l’individu.

Ludovic, l’assaillant, avait travaillé pour la société d’électricité de Jean-Baptiste. Ce premier s’était ensuite engagé dans l’armée et avait participé à une opération extérieure au Mali. Il était revenu très marqué psychologiquement de ce théâtre de guerre et, à son retour, sa femme l’avait quitté.

Le négociateur, en reprenant attache avec Ludovic, découvre que celui-ci a été victime d’un adultère et que le responsable n’est autre que son ancien patron, Jean-Baptiste. Voilà le mobile.

L’assaut donné

De plus en plus nerveux au fil des minutes, le preneur d’otages coupe court: "C’est fini, je vais l’immoler avec de l’essence, je ne veux plus parler", hurle-t-il au téléphone avant de raccrocher. Décision est prise de lancer l’assaut.

L’homme est rapidement neutralisé, l’otage secouru. Aucune place à l’improvisation et aux actes irréfléchis.

Toute l’intervention a répondu à un protocole précis, hiérarchisé, où chacun connaît son rôle.

"On a vu la complémentarité entre le négociateur et la colonne d’assaut. Cette dernière était contente de savoir qu’il y avait un bidon d’essence. Ils ont pu prendre leurs dispositions, prévoir un extincteur et éviter les grenades", conclut Louis, le négociateur.