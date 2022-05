En escale à Breil-sur-Roya, un train italien historique des années 30 célèbre la réouverture de la ligne Nice-Cunéo

Plus de 200 passagers sont partis de Vintimille en direction de Cuneo à bord d’un train italien des années 30, dit "Centoporte", samedi 14 mai, pour célébrer la réouverture du chemin de fer Nice-Vintimille-Cuneo - qui a eu lieu le 22 décembre 2021, après de longs mois de fermeture dus aux dégâts causés par la tempête Alex.

Parmi les élus présents, la conseillère régionale Laurence Boetti-Forestier, les maires de Tende et de Saorge, Jean-Pierre Vassallo et Brigitte Bresc, ou encore le député italien Flavio Di Muro.

Déployer une mobilité douce sur les communes de montagnes

À son bord, il transportait notamment de nombreux élus français et italiens. L’enjeu: réaffirmer, une nouvelle fois, l’importance de cette ligne ferroviaire - lauréate en 2020 du concours italien du patrimoine I Luoghi del Cuore - pour connecter les territoires transfrontaliers.

L’opération, à l’initiative de la Région Ligurie et soutenue par la fondation de préservation du patrimoine ferroviaire italien Fondazione FS, s’effectuait aussi dans le cadre du projet Alpimed Mobil, porté par le programme de coopération transfrontalière Interreg Alcotra et piloté par la Région Ligurie.

En partenariat, entre autres, avec la Communauté d’agglomération de la Riviera française, ce projet a pour but de déployer une mobilité plus respectueuse de l’environnement sur les communes de montagnes françaises et italiennes. Parmi les actions à mener, plusieurs opérations de valorisation de la "ligne de vie" qui relie Nice à Cuneo sont ainsi envisagées.