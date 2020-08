En bordure du Var, coup d'envoi des travaux d’assemblage du réacteur à fusion le plus puissant du monde pour une énergie "propre"

Un gigantesque puzzle a officiellement débuté mardi dernier à la frontière des Bouches-du-Rhône et du Var, avec le lancement de l’assemblage du réacteur du projet Iter, un programme international visant à maîtriser la production d’énergie à partir de la fusion de l’hydrogène, comme au cœur du Soleil.

"Avec la fusion, le nucléaire peut être une promesse d’avenir", en nous offrant "une énergie non polluante, décarbonée, sûre et pratiquement sans déchets", a estimé le Président Emmanuel Macron, dans une vidéo préenregistrée diffusée lors de la cérémonie organisée sur le site d’Iter, à Saint-Paul-lez-Durance.

Un projet scientifique historique

Commentant ce projet international lancé par un traité de 2006 et réunissant 35 pays, soit toute l’Union européenne (avec le Royaume-Uni), la Suisse, la Russie, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis, le chef de l’État sud-coréen Moon Jae-in a également salué dans un message vidéo "le plus grand projet scientifique de l’histoire de l’humanité" et ce "rêve partagé de créer une énergie propre et sûre d’ici à 2050".

Alternative rêvée aux énergies fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon, émettrices de CO 2 , la fusion de l’hydrogène pourrait également remplacer l’énergie nucléaire "classique": si la fission de l’atome produit des déchets radioactifs pendant des dizaines de milliers d’années, la fusion de l’hydrogène ne génère pas de déchets de longue vie, a insisté Bernard Bigot, le directeur général d’Iter.

Autre avantage: les combustibles nécessaires à cette fusion, extraits de l’eau et du lithium, sont disponibles et, selon Bernard Bigot, à même "d’assurer l’approvisionnement d’un parc de réacteurs pendant des millions d’années, un gramme de combustible libérant autant d’énergie que huit tonnes de pétrole".

Ces derniers mois, plusieurs composants de ce réacteur expérimental de type "tokamak" - hauts pour certains comme un immeuble de quatre étages et pesant plusieurs centaines de tonnes -, ont été livrés sur le site en provenance d’Inde, de Chine, du Japon, de Corée du Sud ou encore d’Italie.

Et les échelles de grandeur donnent le vertige. À lui seul, le plus puissant des aimants d’Iter, celui qui initiera le courant électrique au sein du plasma, pourrait ainsi soulever un porte-avions. Le tout sur un site qui s’étend sur 47 hectares.