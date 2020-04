En 7 étapes (faciles), ce Meilleur ouvrier de France vous dit comment faire du pain chez vous

Dernière étape avant la cuisson, mettre les pains à l’envers, soudure au-dessus, sur une feuille de papier sulfurisée.

Laisser 30 minutes d’apprêt, temps entre le façonnage et la cuisson, qui permet de donner son volume au pain.

L’astuce pour vérifier que le pain est poussé : il faut appuyer dessus avec le doigt. Si la trace du doigt revient rapidement et disparaît, cela veut dire que le pain a encore trop de force et n’est pas assez poussé pour être mis au four ; si la trace du doigt ne revient pas et reste, cela veut dire que le pain est trop poussé et donc n’a pas assez de force pour se développer correctement ; si la trace de doigt revient doucement et demeure légèrement, le pain est prêt à être enfourné pour la cuisson.

Quand les pains sont prêts, en soulevant la feuille sulfurisée, les retourner en mettant la soudure sur le dessous. Prendre un couteau ou une lame de rasoir et, délicatement, les inciser.

Mettre sur un côté de la plaque un récipient avec de l’eau bouillante et déposer 10 glaçons (pour créer de la buée pendant quelques minutes, afin d’avoir un pain brillant et bien développé).

Enfourner immédiatement les pains et fermer le four, pour que l’humidité ne s’échappe pas.

Laisser cuire environ 15 minutes, baisser la température à 200°C et cuire de nouveau pendant 5 minutes pour sécher légèrement le pain, de manière à le rendre croustillant.

Sortir le pain du four et le mettre sur une grille pour le ressuage, pendant 1h minimum avant consommation, afin que s’évacue son humidité, que l’on n’ait pas une sensation de gonflement à la dégustation et qu’il soit bon pour l’organisme.