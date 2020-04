En 7 étapes (faciles), ce Meilleur ouvrier de France vous dit comment faire de la brioche au beurre chez vous

Repliez une par une chaque pointe vers le centre de la brioche et appuyez légèrement pour bien les coller.

Retournez la brioche et placez-la sur une plaque recouverte de papier sulfurisé dans un four à 30°.

Avec un spray ou au pinceau, aspergez légèrement la brioche d’eau pour ne pas quelle sèche pendant la pousse et laissez ainsi pendant 1 heure et demie.

L’astuce, pour vérifier que la brioche est poussée, comme pour le pain, il faut appuyer dessus avec le doigt, il y a trois possibilités: la trace du doigt revient rapidement et disparaît, cela veut dire que la brioche a encore trop de force et n’est pas assez poussée pour la mettre au four; la trace de doigt ne revient pas et reste, cela veut dire que la brioche est trop poussée et donc n’a pas assez de force pour développer correctement; la trace de doigt revient doucement et reste légèrement, la brioche est prête à être enfournée pour la cuisson.

Une fois la brioche poussée, badigeonnez-la avec un œuf préalablement fouetté avec un pinceau sur toute sa surface.

Enfournez dans un four à 180 °C. Une plaque doit être mise à l’intérieur du four pendant le préchauffage, pour qu’elle soit bien chaude et cuire pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, descendre la température du four à 160 °C et cuire de nouveau pendant environ 15 minutes.

Sortir la brioche du four et la mettre sur une grille pour le ressuage, pour faire évacuer l’humidité de celle-ci, pendant une heure avant dégustation.