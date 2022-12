Emue, la princesse Charlène improvise un discours pour les 10 ans d'existence de sa fondation de lutte contre la noyade

"Dix ans déjà, je ne peux le croire, cette décennie est passée si vite", s’étonnait presque ce mercredi matin, la princesse Charlène, en montant sur scène sous une salve d’applaudissements nourris. Ce 14 décembre était la date d’un anniversaire hier: les dix ans de la Fondation Princesse Charlène, lancée officiellement en 2012 par l’épouse du souverain pour déployer dans le monde un programme de prévention contre la noyade et favoriser les valeurs du sport. En dix ans, la fondation peut s’enorgueillir d’un bilan imposant en ayant porté 510 projets dans 43 pays, qui ont bénéficié à plus d’un million de personnes dans ses domaines phares : l’apprentissage de la natation, la sécurité aquatique et l’éducation par le sport.

"Beaucoup de vies ont été sauvées"

"Les statistiques montrent que nous avons eu des réussites, que beaucoup de vies ont été sauvées car des personnes ont cru à notre vision, notre rêve, et nous ont soutenu", s’est félicitée la princesse au cours d’un discours improvisé devant la centaine d’invités - officiels et soutiens de la fondation - réunis sur le quai Antoine-1er. Au premier rang desquels, le souverain lui-même. À qui son épouse a lancé: "Merci Albert pour ton soutien, merci de croire en nous".

Quelques minutes avant, la princesse Charlène avait laissé échapper quelques larmes lorsque son frère cadet, Gareth Wittstock, secrétaire général de la fondation, lui aussi très ému, lui a rendu hommage pour saluer dix années d’actions et de prévention. Une déclaration accompagnée d’un chaleureux ban des invités qui a particulièrement touché la princesse.

En 2022, de nouveaux projets ont été mis en œuvre par la Fondation au Brésil, en Haïti, à la Jamaïque et dans les départements français d’outre-mer de La Réunion et de Martinique. Une manière d’engager une nouvelle décennie de projets.