C’est avec beaucoup de tristesse que la ville de Beausoleil a appris la disparition de Monsieur Adhémar Coloretti dit « Dédé », l’une des figures de la ville, qui a participé dans le prolongement des actions en faveur de la non-violence à une campagne de sensibilisation au handicap avec les enfants du centre de loisirs en décembre dernier.

Père de 3 enfants et 4 petits-enfants

Ce septuagénaire, connu de tous pour sa joie de vivre et son sens de l’humour, ne passait jamais inaperçu dans les rues avec son scooter électrique à 4 roues.

Ce bon vivant était père de trois enfants et grand-père de quatre petits-enfants.

Il venait de devenir arrière-grand-père quelques jours avant sa disparition.

Il a effectué la plus grande partie de sa carrière professionnelle au célèbre restaurant Le Bec rouge à Monte-Carlo avant d’intégrer la Société des Bains de Mer comme maître d’hôtel puis a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d’une maladie.

« Au nom de la ville de Beausoleil, de tous ceux qui l’ont côtoyé et apprécié et en mon nom personnel, j’adresse mes plus profondes condoléances à sa famille et à ses proches », indique par communiqué le maire, Gérard Spinelli.