Emballages plastiques, circuits courts, production locale... Comment ce boucher mentonnais engage une démarche écolo...

Peut-on encore être boucher à l’heure du réchauffement climatique alors que les ressources en eau nécessaires, par exemple, pour produire de la viande sont souvent pointées du doigt? Oui, répond sans hésiter Yoann Caverivière qui développe depuis plusieurs années maintenant une démarche écolo dans sa production et sa préparation.

"Nous avons engagé plusieurs actions pour rendre notre activité plus respectueuse de l’environnement", souligne le jeune entrepreneur, à la tête d’une équipe de 15 personnes. "C’est ma femme, qui travaille à mes côtés, qui est très intéressée par l’écologie", sourit encore le jeune professionnel.

Désossage et réduction du plastique

Le poulet "noire de Bigorre" est une race d’exception. Jean-François Ottonello.

Le boucher réalise la majeure partie de la découpe sur place. Grâce à une chambre froide et des investissements conséquents, il stocke les carcasses et évite l’arrivage de la marchandise sous vide. Une méthode qui réduit ainsi considérablement l’usage du plastique et des emballages.

Ses employés boivent dans des gourdes, les clients repartent avec la marchandise emballée dans du papier kraft ou des boîtes en carton. Rien ne se perd, enfin, dans l’animal, dont chaque partie est travaillée... toute l’année. "On réfléchit à des recettes qui nous permettent de proposer des produits toute l’année, comme le pot-au-feu, que nous cuisinons en terrine pendant l’été."

Cercle vertueux

La démarche de Yoann Caverivière est tournée vers l’avenir de la filière. "Les éleveurs viennent à manquer." Conditions de travail difficiles, augmentation du coût de l’énergie et de production, être éleveur relève souvent du parcours du combattant. En 2020, les chiffres de recensement des exploitations agricoles en France faisait ainsi état d’une chute de 31% du nombre d’éleveurs dans l’Hexagone.

"On peut faire moins mais mieux", observe Yoann Caverivière qui privilégie les producteurs locaux, engagés dans une démarche de respect de la bête, comme ces producteurs du Loiret à qui il achète des poulets "et qui nourrissent leurs élevages avec une algue marine qui évite tout traitement médicamenteux". Il travaille également avec des éleveurs de la Roya.

Une clientèle qui change

La terrine au pot-au-feu permet de cuisiner des pièces de viande peu utilisées en été. Jean-François Ottonello.

A Menton, affirme le boucher, la clientèle s’est rajeunie. Et de nouvelles exigences en matière de consommation ont pointé le bout de leur nez. "Il y a quelques années, je préparais des commandes entièrement de boeuf, aujourd’hui, les clients consomment de tout."

Plus sensibles à l’environnement et aux conséquences de leur alimentation sur leur santé, les nouveaux consommateurs se montrent attentifs à la qualité. "Les gens discutent avec nous. On a vu un vrai changement après le covid, une prise de conscience."

Dynamiser le secteur

Vice-président du syndicat des bouchers du 06, Yoann Caverivière est particulièrement engagé auprès des jeunes. "On a du mal à avoir du renouveau, on s’interroge sur la manière de donner envie aux jeunes."

Travailler en réseau, avec les éleveurs notamment, est l’un des objectifs. Une démarche destinée à privilégier le circuit-court mais aussi à identifier les acteurs de la filière partageant la même envie de qualité.

Une démarche, aussi, qui permet de développer l’activité. De 8 employés, la boucherie Caverivière est passée à 15 en quelques années. Et ne compte pas en rester là.