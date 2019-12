Emballages et papiers : la collecte deux fois par semaine

I y a trois ans, la Communauté d’agglomération de la Riviera française a été lauréate d’un appel à projet pour mettre en œuvre l’extension des consignes de tri en avant-première sur son territoire.

Cette évolution a élargi le tri à tous les emballages en plastique, mais l’a surtout considérablement simplifié. La seule bonne question à se poser est : « Ce déchet est-il un emballage ou un papier ? Oui, alors il se trie ».

20 % de tonnages collectés en plus depuis 2016

Associée aux efforts en matière de prévention des déchets, l’extension des consignes de tri a porté ses fruits, et cela se voit au niveau de la Carf avec encore plus de déchets triés et collectés chaque semaine.

Ainsi, au niveau des tonnages collectés, le service Environnement de l’agglo a noté une augmentation de 24 % depuis 2016.

Car l’extension a permis de collecter plus de déchets recyclables dans les conteneurs jaunes : suremballages, barquettes, pots de yaourt, sachets, gourdes de compote, films en plastique…. Avec un geste moins contraignant et des consignes plus faciles à retenir, de nombreux habitants sont devenus des trieurs assidus. Mais ces emballages prennent forcément plus de place dans les conteneurs de tri, même aplatis.

Si cela a pour avantage de réduire (considérablement) la taille du sac d’ordures ménagères, les bacs jaunes, eux, ne sont pas extensibles et certains étaient saturés quelques jours après le passage de la collecte.

Deux collectes les mardis et jeudis

Plus de déchets triés mais pas pour autant plus de bacs. Afin d’éviter de multiplier le nombre de conteneurs sur les trottoirs ou un stockage trop important dans la cuisine, la fréquence de collecte des bacs jaunes est renforcée à deux passages par semaine sur les communes de Menton, Roquebrune-Cap-Martin et Beausoleil.

Désormais, la collecte a lieu le mardi et le jeudi à partir de 18 heures. Les emballages collectés sont ensuite dirigés vers le Centre de tri de Cannes pour être recyclés et valorisés.