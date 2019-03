Elvin Laugier au top des marches

C’est hier qu’avait lieu la course des escaliers de Beausoleil. 458 marches, partant du marché Eiffel, pour atteindre le Riviera Palace. Des montées en plusieurs volées, avec des marches irrégulières, les plus hautes étant vers la fin, histoire de pimenter un peu le parcours.

En raison des problèmes de circulation dans le 06 hier, seuls 55 participants, sur les 80 inscrits, ont pu prendre le départ, au terme d’une épreuve de relais, organisée pour la première fois, et destinée plutôt aux athlètes du dimanche. Une introduction qui a permis aux courageux de s’échauffer dans les rues pentues de la ville.

Une fois de plus, c’est Elvin Laugier, du Vésubie Trail Club, qui a remporté l’épreuve, avec un temps d’1’29”766, sans toutefois pulvériser son record de l’an passé (1’ 24”36). Il était suivi de Simone Barbero et Simone Grosso, tous deux de l’Atletica Alba, avec 1’ 33”737 et 1’ 35”096.

Chez les dames, c’est Lucile Lanteri, de l’AS Monaco Athlétisme (2’ 23”121), qui a remporté l’épreuve. « C’est court et très intense comme épreuve. Je suis contente, j’ai battu mon record » a-t-elle déclaré. Elle était suivie d’Adriana Onea (2’ 24”63), qui participait pour la première fois, et d’Audrey Bacile de Vésubie Trail Club (2’26“430).