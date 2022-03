Elles vont faire pousser une forêt de roses des vents sur la place du Casino de Monte-Carlo

En ce début d’année 2022, les planètes se sont alignées pour un tandem de jeunes artistes: Eva Dmitrenko et Céline Pagès. Diplômées toutes deux du Pavillon Bosio en 2020, elles viennent d’obtenir pour six mois les clés d’un atelier d’artistes de la Principauté pour mettre en commun leurs pratiques.

Un outil bien pratique pour abriter d’emblée leur premier projet: celui d’une commande artistique pour la Société des Bains de Mer dont elles ont remporté le concours.

Objectif: formuler une proposition artistique pour accompagner la thématique "Ma vie en rose" choisie par l’entreprise pour lancer sa belle saison.

Poésie urbaine

L’atelier, l’obtention du projet et sa conception… tout s’est fait en quelques semaines. "Nous avions déjà il y a quelque temps évoquer le projet de croiser nos pratiques et cette proposition pour la SBM arrivant, nous nous sommes dit que c’était le bon moment pour travailler ensemble, allier nos forces et nos médiums", témoignent les deux anciennes camarades qui ont chacune développé une pratique particulière.

Eva Dmitrenko œuvre dans le textile, privilégiant la broderie. Céline Pagès, elle, a une démarche pluridisciplinaire avec le goût des installations.

Pour la SBM, faisant tourner l’idée de la vie en rose dans leur tête, elles ont imaginé une forêt de roses de vents… 155 au total qui vont coloniser dans les prochains jours le cœur de Monte-Carlo.

"Ces roses des vents, comme nous les avons appelées, ce sont des moulins à vent qui avec leur couleur et leur aspect évoqueront la forme de la rose, les palmes comme des pétales. Et on se sert du vent pour créer un tableau toujours en mouvement et ainsi proposer une découverte constante aux gens qui passent. Ce qui répond au cahier des charges d’apporter de la légèreté, de la joie et inviter à la déambulation."

L’installation doit démarrer ce mercredi. Plusieurs jours seront nécessaires pour positionner les 155 roses de vents de tailles différentes: les plus petites, de 40 centimètres de diamètre reposent sur une tige de 80 centimètres.

Les plus grandes, 1m20 de diamètres, culmineront sur des mâts de trois mètres de hauteur. Elles seront positionnées entre le square Beaumarchais, le jardin des Boulingrins, la place du Casino et l’avenue de Monte-Carlo.

"L’idée est que les tiges se fondent dans le décor, pour voir le moins de technique possible, seulement la poésie", plaident les artistes qui ont été accompagnées dans la conception des 155 roses par Christine Marshall et sa société, Madame Ernest.

Et elles ont même revu leur plan initial à la hausse, car le président-delégué de la Société des Bains de Mer, Jean-Luc Biamonti, séduit par le projet, souhaitait voir beaucoup de roses.

L’installation, qui ne vit pour l’instant que sur les croquis et papiers dessinés par le duo d’artiste, dégage un aspect aérien, esthétique et poétique qui n’est pas sans rappeler le travail de Christo et Jeanne-Claude à travers le monde et en particulier leurs installations de portiques à Central Park en 2005 ou celle d’une forêt d’ombrelles au Japon en 1991.

Eva Dmitrenko et Céline Pagès attestent du lien. "Évidemment le travail de Christo nous parle en un certain sens car tout ce qu’il créerait était in situ et c’est ce qui nous a motivées aussi, l’idée d’emmener l’art à l’extérieur, où tout le monde peut avoir accès."