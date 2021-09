Elles portent les noms de femmes ayant marqué l'histoire de Monaco, trois places publiques inaugurées au Larvotto

"Ces trois femmes ont toutes été des précurseurs. Elles ont ouvert le champ des possibles et ont montré la voie. Attribuer le nom de ces femmes remarquables à des espaces publics, c’est leur garantir qu’elles continueront à exister dans les mémoires auprès des Monégasques, des résidents mais également des promeneurs de tous les horizons. C’est aussi affirmer le lien entre l’Histoire de Monaco et son avenir. Entre racines et modernité."

C’est par ces mots, samedi midi, que le maire de Monaco, Georges Marsan, a inauguré la promenade Princesse Louise-Hippolyte, et les places Anne-Marie-Campora et Joséphine-Baker, au Larvotto. "Trois femmes d’exception qui, chacune à son époque et dans son domaine d’action, ont joué un rôle important."