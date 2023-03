Elles assurent la sécurité des promeneurs, les vieilles barrières du sentier du littoral à Cap-d'Ail bientôt remplacées

Depuis près de dix ans, Cap-d’Ail équipe son sentier du bord de mer de barrières en inox afin de le sécuriser. L’objectif à terme est aujourd’hui de remplacer les dispositifs anciens et en mauvais état, souvent rouillés par les embruns, par des poteaux en inox et des filets en acier de qualité supérieure et, également, plus discrets.

Après avoir réalisé une opération en 2022, grâce à laquelle une soixantaine de mètres linéaires à proximité de la plage Marquet a accueilli des clôtures neuves pour un montant de 60.000 euros, ce sera au tour du cap Mala de voir disparaître ses garde-fous usés par le temps, courant avril.

Une aide de 40.000 euros

Pour un budget d’environ 40.000 euros, ce sont précisément trente mètres en bord de mer, situés après le cap Mala en allant vers la plage éponyme, qui vont être dotés de nouveaux dispositifs de sécurité.

"Les rampes qui protègent aujourd’hui les escaliers très sportifs et assez spectaculaires en bas du chemin de la Solitude ne sont plus adaptées. Elles vont être remplacées, détaille le maire Xavier Beck. Le cap Mala est un endroit magnifique et en même temps terriblement dangereux. C’est même le lieu le plus dangereux du chemin du littoral à Cap-d’Ail."

Neuf accidents mortels

Pour l’édile, le chemin du bord de mer à Cap-d’Ail s’avère "être un véritable trésor. Nous faisons tout pour le mettre en valeur, le rendre accessible mais aussi et surtout en toute sécurité. C’est une de nos priorités".

Pour éviter les accidents lors des coups de mer, le chemin, qui compte 14 points d’entrée, a été équipé à partir de 2010 d’un système de fermeture empêchant l’accès au sentier de part et d’autre. "Dès qu’il y a des alertes préfectorales ou de météo France de forte houle, de submersion marine du chemin du bord de mer ou si des ouvriers côtiers constatent de fortes vagues dangereuses, nous avons un système, non pas automatique mais humain, qui ferme les 14 points d’entrée et qui rend inaccessible le sentier."

Trop d’imprudence

Malgré cela, des promeneurs bravent l’interdiction en escaladant ces points de fermeture. "Encore la semaine dernière", déplore l’édile qui rappelle que le site compte malheureusement 9 morts, dont un enfant de 5 ans. Des disparitions toutes causées par l’imprudence et le non-respect des consignes d’accès au sentier.

"Après l’accident avec le petit garçon, on a installé des barrières qui ferment totalement les points d’entrée. Malgré elles, des promeneurs se permettent de les franchir lors de coups de mer! C’est une vraie préoccupation pour nous. On aimerait faire plus de répression avec des contrôles et dresser des amendes mais il faut les moyens. Selon moi avec ces imprudences, il y a aussi une véritable mise en danger d’autrui : lorsque l’on envoie les secours, ces derniers risquent aussi leur vie."

La commune est sur le point de doubler ses effectifs de police municipale, l’occasion peut-être pour elle de mettre en place une inspection renforcée du sentier du littoral lorsque ce dernier est interdit d’accès.