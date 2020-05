Elle n'est pas sortie une seule fois en 51 jours: cette Azuréenne raconte les bienfaits de son confinement

Tout a commencé par un constat: son activité professionnelle était condamnée pour de longs mois.

"Tous les événements que je devais organiser s’annulaient les uns après les autres. Je n’avais donc plus besoin de sortir pour des raisons professionnelles. Dans mon entourage, on me répétait que cette épidémie était grave, qu’il fallait faire très attention. Je n’avais pas peur du tout. Mais je me suis dit: autant respecter le confinement et rester chez soi. Pourquoi sortir si ça n’est pas nécessaire?"

Et puis, il y avait autre chose qui empêchait cette Monégasque de cœur de sortir. "Je n’avais pas envie de voir Monaco à l’arrêt, en mode “ville morte”. J’ai décidé de couper les infos et de me mettre dans ma bulle avec mon fils. Malgré la situation catastrophique qui s’annonçait pour mon entreprise, je me suis dit qu’il valait mieux prendre les choses du bon côté. Pour la première fois depuis dix-sept ans, j’allais avoir du temps pour moi."

Toutes les courses livrées à la maison

Alors, très vite, Sandra et son fils s’organisent. Pour respecter un strict confinement, il faut un minimum d’organisation.

Après avoir fait ses dernières courses le 15 mars, conséquentes mais "sans faire des réserves de pâtes et de papier toilette", Sandra se plonge dans son gros répertoire de fournisseurs - c’est son métier - pour mettre en place un système d’approvisionnement à domicile.

Une célèbre centrale d’achats réservée aux professionnels lui livre l’essentiel de ses courses (nourriture, produits ménagers et d’hygiène), un boucher monégasque sa viande, une société niçoise ses fruits et légumes frais.

À chaque livraison, les gestes barrières sont scrupuleusement respectés - on n’est jamais trop prudent - et un minimum de précautions sont prises avant de ranger les produits dans les placards et le frigo. "J’ai toujours été précautionneuse, ça ne m’a pas beaucoup changé", sourit-elle.

À quelques rares exceptions près, un livre pour son fils et une machine pour faire des pâtes, ce sont les seules marchandises autres que celles de première nécessité qui entreront dans cette maison durant 51 jours. Une révolution pour cette accro du shopping…

Après l’approvisionnement, une autre organisation est mise en place, celle des journées. Là aussi, Sandra sait faire. "C’est mon métier, je fais ça toute l’année pour tout le monde", rigole la jeune femme.

"Tous les jours de la semaine, on se lève entre 7h et 8h. Le matin, je m’occupe de la maison. Andrea, sauf pendant les vacances scolaires, est connecté avec son lycée pour travailler. Et puis, en fin de matinée, c’est mon moment de sport."

Car ici, confinement ne rime pas avec relâchement. Certes, Sandra ne va plus s’entraîner dans sa salle de sports ni dans son club de badminton.

Elle a trouvé des alternatives: "Je suis les cours en vidéo de ma salle, l’Hercule Fitness Club, les live d’une influenceuse, des cours de yoga, ainsi que des entraînements de MMA".

Ce goût pour les arts martiaux, elle le partage avec Andrea. C’est leur moment de sport à eux, qu’ils pratiquent ensemble à la maison. Pour les autres activités sportives quotidiennes, c’est chacun de son côté.

"Un retour sur soi"