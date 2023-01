Elle lance un appel pour retrouver le "sauveur" de son frère, victime d’un accident à Villeneuve-Loubet en 2020

Un "post qui [lui] tient à cœur."

C’est comme ça que Laury Thibaut le décrit. Azuréenne installée à La Turbie, elle a lancé, il y a quelques mois, un appel sur Facebook.

Son but: retrouver l’homme qui a sauvé la vie de son frère en octobre 2020. "Je lance une bouteille à la mer, afin de retrouver le sauveur de mon frère, a-t-elle tenté par le biais d’un message public. Il a été victime d’un accident de moto sur l’autoroute A8, à hauteur de Villeneuve-Loubet. Grâce à vous Monsieur, qui lui avez prodigué les premiers secours, il est en vie, les médecins ont été formels, sans votre intervention, il aurait perdu la vie."

Un acte de bravoure que la famille aimerait valoriser.

"Pouvoir le rencontrer, le remercier"

"Mon frère était touché à l’artère fémorale, il a posé la ceinture de son pantalon pour faire un garrot sinon il n’était plus là selon le chirurgien, étaye la Turbiasque au bout du fil. On a essayé de demander à la police, mais aucune coordonnée n’a été laissée. On ne sait pas où il habite, c’est ce qui rend les recherches compliquées. (...) On aimerait pouvoir le rencontrer, le remercier. Retrouver le sauveur."

Si la personne concernée se reconnaît, elle est invitée à contacter Laury Thibaut par mail: thibaut.laury06@gmail.com