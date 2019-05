Elle est utilisée par les plus grands sportifs. "Out Race", une nouvelle machine de fitness installée à Monaco

Avec un cadre aussi idyllique qu’on connaît du Monte-Carlo Country Club, les adhérents ont pu découvrir ses dernières semaines une nouvelle machine : « Out-Race ». Située dans le nouvel espace Fitness du club à l’intérieur même de l’ancienne Bergerie (construite en 1927), le club vise tous types d’adhérents.

« Avec notre équipe, nous avons repensé tout l’espace fitness », souligne Éric Seigle, directeur du Monte-Carlo Country Club. « En face de la mer, nos adhérents peuvent profiter des dernières machines nouvelles générations et connectées. Du sportif classique au sportif de haut niveau, tout le monde peut pratiquer des meilleurs équipements de la région », poursuit Éric Seigle. L’attraction du moment du côté de la salle de Fitness est une « cage » appelée « Out Race ».

Utilisée par les plus grands sportifs

Elle permet de faire de nombreux exercices de fitness et de cardio tout en faisant un circuit de 8 exercices.

« Cette machine est un véritable atout pour un sportif de haut niveau. Les tennismen les plus réputés du circuit ainsi que d’autres sportifs (notamment ceux du Comité Olympique Monégasque ou le club de la Juventus de Turin) utilisent cette machine pour préparer les compétitions » argumente Nicolas Sennavoine de chez TechnoGym.

Il poursuit : « Cette cage fait travailler tout le corps. De nombreux exercices sont proposés par nos coachs, de la boxe en passant par les tractions et le fitness, tout le monde s’y trouve. Nous pouvons accueillir une quinzaine de personnes ! », conclu Nicolas Sennavoine. L’objectif est de conquérir de nouveaux adhérents et pratiquants du fitness au sein du club monégasque. Pour conclure cette présentation, étirements et exercices divers ont été présentés aux membres actuels du Monte-Carlo Country Club.