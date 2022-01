Elle est unique au monde. Découvrez la nouvelle station d'épuration de Monaco

"D’ailleurs nous continuons à chercher des sources mais pour l’instant nous n’en avons pas trouvé", glisse Céline Caron-Dagioni. "C’est aussi notre force de ville-état cette capacité à pouvoir expérimenter. Non pas comme un savant fou mais toujours avec cet objectif de préservation de notre équilibre : urbanisation et protection de l’environnement."

"Avec cette extension, nous passons un cap énorme en termes de prévision pour demain", se félicite la ministre.

"Des populations migrent par manque d’eau. L’effet du réchauffement climatique est devant nous et l’épisode de la tempête Alex a provoqué un certain stress hydrique et des besoins de traitement plus intensifs, avec toutes les eaux charriées. L’idée est donc de se demander si demain, et dans les 10-15 ans à venir, on aura toujours cette même capacité d’eau à Monaco. Cette ressource que nous récoltons à travers l’eau de ruissellement, puisque nous sommes dans un amphithéâtre, est-ce qu’on n’aurait pas une manière plus vertueuse de l’utiliser? Nos rejets en mer sont traités à 99 %, donc comment travailler sur ce pourcent qu’il reste pour, dans une deuxième étape, voir quelle utilisation on pourra en faire. Là, on est sur la première étape qui est celle de la prise de la conscience et de l’expérimentation, pour arriver à fiabiliser ce 1% qui est notre objectif."

"Un usage noble

de l’eau"

"Pour faire un usage noble de l’eau, ne serait-ce qu’en aspersion, il faut être sûr que la filière complémentaire arrête 100% des choses, 100% du temps. Techniquement, c’est compliqué", détaille Manuel Nardi. Il conviendrait ainsi de faire des tests pour épurer "les micropolluants inventés par l’homme: pesticides, herbicides, nitrate phosphate, ammonium, et tous les résidus médicamenteux et hormonaux notamment avec le CHPG". Ce fameux 1%.

Seuls deux recrutements pour l’entretien ont été nécessaires avec l’extension tant UTER est automatisée et sous monitoring permanent. Une usine hypertechnologique où la patte humaine est indispensable, d’où l’idée de Manuel Nardi de faire inscrire à l’entrée du site une phrase du prince Albert II, lors du 15e anniversaire de sa Fondation: "La défense de l’environnement est toujours une histoire d’hommes et de femmes". Un message couplé de peintures de l’artiste Anthony Alberti.

Enfin, l’usine garde la particularité de ne renvoyer ni odeur, ni bruit. Le moindre courant d’air pouvant troubler le cycle de l’eau, les capteurs d’air sont légion. Et rien n’interdit un jour une nouvelle extension selon Céline Caron-Dagioni. "Je n’ose même pas vous dire que demain ce ne sera pas possible de l’agrandir encore parce que je pense qu’il y a trois ans je vous aurais dit que c’était impossible."