Elle crée un marché de Noël sur Facebook pour aider les artisans sinistrés des vallées à survivre

Elle témoigne: "Avec la suppression des marchés de Noël, et le manque à gagner dû à l’inaccessibilité de nos villages pour les vacances de la Toussaint, les problèmes de livraison et les coûts supplémentaires dus aux routes coupées, ce marché de Noël virtuel est un bon moyen pour donner de la visibilité et soutenir l’artisanat local".

Véronique Allari, créatrice de bijoux à St Colomban (Lantosque), présente sur le marché de Noël, avance qu’ "avec ce marché de Noël en ligne, en flânant de page en page, on peut voir ce que chacun propose".

Ce marché de Noël est une façon de faire fonctionner le commerce local plutôt que de grandes plateformes, en vue des fêtes de fin d’année.

Bons d’achat pour des soins esthétiques, coiffeurs, tatoueurs mais aussi des cadeaux à mettre sous le sapin : maroquinerie, décoration de Noël, fleurs, prêt à porter, bijoux, produits du terroir, objets décoratifs ou objets pour enfants… il y en a pour tous les goûts.