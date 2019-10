La créatrice de mode et artiste Elizabeth Wessel fait voyager son travail cet automne.

En qualité de membre de l’association internationale des artistes plasticiens pour l’Unesco, elle vient d’exposer son travail à la huitième Biennale international d’Art de Beijing. En y présentant un diptyque intitulé Ready to fly (l’Envol), répondant au thème de cette édition 2019 qui était « un monde en couleurs et un futur partagé ».

Elisabeth Wessel a imaginé une œuvre qui insuffle l’idée d’une harmonie dans le monde avec un personnage regardant vers l’horizon dans un environnement verdoyant.

Pour l’Exposition universelle

Elle avait déjà participé à cette grande manifestation internationale, en 2015 avec un tableau intitulé Contemplation, le thème était alors « Souvenirs et rêves » et en 2017 avec un pentaptyque intitulé Crossing of Cultures.

La Biennale de Beijing a été initiée depuis dix ans, présentant le travail de plus de 4 000 artistes d’une centaine de pays pour un million de visiteurs. Elle est considérée comme la plus grande biennale du monde.

Et d’un rendez-vous international à un autre, l’artiste verra également en 2020, un de ses tableaux - baptisé D’hier à demain et illustrant les grands changements survenus à Monaco - être présenté au cœur du pavillon monégasque à l’Exposition universelle de Dubaï.