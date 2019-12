Education, santé, transports, environnement... Voici tout ce qui va changer en 2020 à Monaco

Dans le cadre des mesures destinées à limiter les nuisances, le gouvernement a pris acte. C’est ce qu’est venu rappeler Stéphane Valeri le 19 décembre dernier: "Pour la préservation de la qualité de vie de la population, de nombreuses décisions ont été concrétisées, et d’autres le seront très prochainement."

Et le président du Conseil national d’expliquer: "Le gouvernement a confirmé la pérennisation de ce que nous appelions brigade de la circulation, et qui (...) s’appellera désormais Unité de préservation du cadre de vie. Outre ses missions de régulation du trafic, son rôle sera étendu à la lutte contre le bruit excessif de certaines voitures et motos, pour assurer une meilleure tranquillité à tous les résidents. Rendez-vous début février pour sa mise en place définitive."

À noter également la mise en œuvre, dès janvier, de normes sonores plus strictes pour la diffusion de musique dans les établissements, restaurants, bars de la darse sud sur le port Hercule. L’objectif est de ramener le niveau sonore à celui généré par la circulation (85 db à 75 db). Ce qui limitera significativement l’inconfort pour les riverains.

numérique

Des millions et des lois

En 2020, le budget du numérique s’établira à plus de 58 millions d’euros. "D’après les calculs que j’avais effectués en 2018, proportionnellement, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de personnes qui résident à Monaco ou qui y travaillent, ceci nous place à des niveaux similaires à ceux d’un pays leader en la matière tel que Singapour", expliquait Franck Julien, dans son discours du 19 décembre dernier en séance publique.

Et le président de la Commission pour le Développement du Numérique de poursuivre: "Néanmoins, pour reprendre l’expression utilisée par le gouvernement dans son rapport sur le projet de budget, la dette technologique de la Principauté, c’est-à-dire le retard, demeure très importante."

Le 4 décembre, deux projets de loi et une proposition de loi ont été votés pour combler ce retard. La route est tracée. Reste maintenant à poursuivre.

Concrètement, la dématérialisation, dès le début de l’année 2020, permettra de signer des contrats sans les imprimer, sans se déplacer, encadrer l’archivage électronique et la dématérialisation des documents probants tels que les bulletins de paye.

Ce qui représente, pour le gouvernement, 3,4 tonnes de papier économisées chaque année (672.000 bulletins), des gains de mètres carrés pour le stockage de documents et des interactions simplifiées et accélérées entre les différentes parties prenantes.

un médecin, un clic

Initialement prévu au printemps 2019, un portail médical doit voir le jour en janvier 2020. Toutes les professions médicales, des secteurs privé et public, sont appelées à y figurer.

Le portail "Monaco Santé" doit permettre aux patients et professionnels d’avoir accès à des informations concernant le domaine de la santé. Il s’agira d’abord de proposer un annuaire des médecins et de permettre une prise de rendez-vous en ligne au travers d’une plateforme numérique.

Top des app?

Une application pour se plaindre

En février, le lancement de l’application "urban report" permettra aux Monégasques et résidents de transmettre au Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme des signalements sur les travaux de voirie et les chantiers.

En espérant que le gouvernement n’ait pas à recruter du personnel supplémentaire pour répondre aux plaignants…