Édouard Philipponnat : de Monaco à Hollywood

Il a l’age où il faut croire à ses rêves et s’y accrocher. Le sien ? C’est de devenir comédien et faire carrière dans le cinéma. À 20 ans, Édouard Philipponnat a choisi de mettre toutes les chances de son côté, en mettant le cap vers Los Angeles. Franco-finlandais sur son passeport, Édouard, 20 ans, est le fils de Bruno Philipponnat, aide de camp du souverain. Il parle cinq langues et a passé une partie de sa jeunesse en Principauté

« Monaco, c’est la maison. J’y ai passé toutes mes vacances depuis que je suis enfant, j’y retrouve une communauté où je me sens bien. »

Inspiré par Johnny Depp

Son goût pour la comédie remonte à l’adolescence. Le privilège d’une soirée où il assiste à l’avant-première d’un film au Festival de Cannes. Et la figure d’un héros, Jack Sparrow, incarné par Johnny Deep dans Pirates des Caraïbes.

« On a l’impression à l’écran qu’il passe un bon moment, je me suis dit que c’est exactement ce que je voulais faire dans la vie. » Le rêve prend forme pour son treizième anniversaire. « Mon père m’a proposé de faire ensemble un voyage et que je choisisse la destination en motivant mon choix. J‘ai choisi Los Angeles où j’ai pris, alors, mon premier cours de théâtre. »

La même année, il commence la course aux castings et apparaît dans Dragonheart 3 et dans la suite de cette série de blockbusters fantastiques.

Depuis, il met les chances de son côté pour enchaîner les projets. Le dernier en date ? Un thriller, The Runner où il joue un étudiant arrêté pour possession de drogue. Pour l’incarner et entrer dans la peau du personnage, il a dû perdre près de 10 kg. Dans le monde du cinéma, on dit qu’un rôle avec transformation physique paye toujours. La suite le dira…