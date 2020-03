Edoardo Mortara 5e au ePrix de Marrakech

Deux semaines après une course qui avait été décrite comme l’une des plus imprévisibles de Formule E - ePrix de Mexico - le championnat a pris le chemin de Marrakech et du circuit international automobile Moulay El Hassan pour la quatrième saison consécutive. Sur ce circuit traditionnellement peu favorable à l’écurie ROKiT Venturi Racing, Edoardo Mortara et Felipe Massa ont réalisé d’importants progrès lors des essais en vue des qualifications. Décrochant une place en Super Pole, Edoardo Mortara s’est assuré de la 5e place, tandis que des problèmes de frein reléguaient Felipe Massa en 22e position.

Des problèmes de frein pour Massa

Après avoir pris un beau départ sur cette cinquième course de la saison, Edoardo Mortara a su conserver sa 5e place lors du tour d’ouverture, alors que Felipe Massa remontait à la 18e place, dépassant Oliver Turvey et Daniel Abt après avoir démarré en 20e position. Alors que Felipe Massa a dû faire face à des problèmes de frein persistants tout au long de la course, Edoardo Mortara s’est retrouvé pris au cœur d’une lutte serrée avec Jean-Éric Vergne, Sébastien Buemi et Andre Lotterer pour la 4e place. Tenant bon lors d’une fin de course haletante, Edoardo Mortara a terminé 5e sous le drapeau à damiers, rapportant 10 points durement gagnés à l’écurie, tandis que Felipe Massa s’est classé à la 17e place.

Après la course, le Brésilien confiait : « Ces problèmes de frein ont vraiment gâché mon week-end. L’avant était bloqué, ce qui m’a empêché d’arrêter correctement la voiture. À partir de là, je ne pouvais pas prendre le meilleur tracé dans les courbes et par moments, je n’ai même pas pu passer le virage. Nous devons examiner la voiture, car elle s’est comportée très différemment par rapport aux autres courses de la saison. Si nous réussissons à comprendre le problème, je suis sûr que nous pouvons engranger des points lors des courses à venir. »

Plus en réussite, son coéquipier suisse savourait sa bonne performance tout en restant lucide : « Je suis fier de notre performance. J’ai dû lutter sur le circuit, ce qui m’a coûté de l’énergie, mais cette 5e place est très positive. Même si nous remportons des points importants aujourd’hui, nous devons garder les pieds sur terre en prévision de la prochaine course de la saison où, je l’espère, nous pourrons garder cette même forme. »

Prochaine étape, mercredi 4 mars à Rome.