ECO-MOBILITÉ: Trois bonnes raisons d’aller découvrir le salon Ever Monaco!

Sensibiliser le grand public à l’utilisation de véhicules plus respectueux de l’environnement et comprendre les enjeux de l’écomobilité et des énergies renouvelables: voilà les grands thèmes du salon Ever Monaco. Un évènement unique qui se tiendra du 5 au 7 mai à l’Espace Fontvieille de Monaco. Voici 3 bonnes raisons qui vont vous donner envie de vous y rendre!

Tester les derniers modèles de véhicules électriques Grâce à des progrès technologiques constants, les amateurs de nouvelles sensations vont être séduits par ces véhicules intelligents et respectueux de l’environnement. Ultra-silencieuses, la Fiat 500 E, la DS 9 E-Tense, ou encore la Suzuki Ignis hybride vont vous étonner par leur belle habitabilité et leur praticité. Les sportives Porsche Taycan Turbo S, ou le coupé Audi e-Tron GT vont vous impressionner par leur confort et leur autonomie à en faire pâlir plus d’un ! La lumineuse Renault Twizy « Mobee by SMEG » est, quant à elle, une véritable alternative à la possession d’un second véhicule pour les particuliers. Elle apporte également une solution de mobilité flexible pour les entreprises. Si vous ne connaissez pas encore la moto électrique Wattman, rendez-vous sur le stand Venturi pour découvrir cette détentrice du record du monde de vitesse, avec une moyenne homologuée à 366,94 km/h, et à une pointe relevée à 408 km/h grâce à l’exploit du multiple champion italien Max Biaggi! Plus de quarante modèles à essayer gratuitement dans les rues de la Principauté. Une révolution qui confirme la volonté des constructeurs à s’engager vers une voie plus verte, et qui ne change en rien l’ADN de ces derniers. Pour allier passion et préservation de l'environnement, embarquez sur les nouveaux modèles de bateaux électriques. Que vous soyez un marin passionné, un plaisancier du dimanche, un sportif nautique ou un simple curieux, cette sortie en mer va vous permettre d’aborder les bons gestes du quotidien à adopter pour devenir le navigateur écoresponsable de demain. Une immersion qui va vous faire découvrir les enjeux du nautisme durable. Comprendre les enjeux de demain auprès de personnalités inspirantes Durant trois jours, chercheurs, universitaires et industriels se réuniront ainsi autour de grandes thématiques comme l’intelligence énergétique et le déploiement de la mobilité durable dans nos territoires. La transition vers cette mobilité durable est un vrai défi qui nécessite une prise de conscience globale. Ces discussions entre les principaux acteurs professionnels de la mobilité durable et de la transition énergétique seront ainsi l’occasion de mettre en exergue l’impact engendré par tous les trajets quotidiens des usagers de la route. L’explorateur Bertrand Piccard, connu notamment pour avoir été le premier à faire le tour du monde dans son avion solaire Solar Impulse, viendra exposer ses “1000 solutions pour protéger la planète et lutter contre le changement climatique”. D’autres riches rencontres auront lieu avec plusieurs personnalités du monde de la Formula E. Jean-Eric Vergne, pilote DS Techeetah et double champion de monoplace électrique, viendra à la rencontre du public, tout comme Sébastien Buemi et Oliver Rowland, les pilotes de l’écurie Nissan e.dams. Découvrir des innovations en avant-première Si les énergies renouvelables et l’innovation vont de pair, le village d’exposition va vous offrir une vision avant-gardiste des solutions révolutionnaires qui existent sur le marché. Start-ups, réseau d’incubateurs, accélérateurs d’entreprises, sont autant d’acteurs impliqués et engagés en faveur de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, la biomasse et la géothermie. Ces entreprises permettent de répondre aux problématiques environnementales actuelles grâce à leurs technologies innovantes. Vous l’aurez compris, en réalité, il n’y a pas trois mais 1000 bonnes raisons de venir au salon Ever Monaco! Un lieu magique avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée, où les innovations sont au rendez-vous, et où les débats d’actualités vont offrir un regard neuf sur l’écomobilité et les énergies renouvelables du 5 au 7 mai.